Irene Rubio gana el Premi Documenta 2025 con 'Seràs la vall'

Irene Rubio en una imagen facilitada por L'Altra Editorial - L'ALTRA EDITORIAL

BARCELONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premi Documenta 2025 ha decidido premiar a la obra 'Seràs la vall' de Irene Rubio (Sallent, 1991), una novela "inteligente y sobrecogedora" construida a partir de varias voces femeninas y situada en un escenario distópico y devastado.

La obra destaca por su "ambición literaria, un mundo propio oscuro y luminoso a la vez, unas voces narradoras poderosas y la construcción imaginativa, inquietante y profundamente creíble de un mundo en el que naturaleza y ciudad están enfrentadas violentamente", informa L'Altra Editorial este jueves en un comunicado.

Es una "propuesta original y vibrante que mira directamente al presente" y habla, entre otros temas, del patriarcado, la ecología, el capitalismo, las relaciones entre madres e hijas y sobre la sororidad, y se publicará en L'Altra Editorial a principios de mayo.

La organización del premio ha destacado que este año la cifra de originales es "muy superior a la de convocatorias anteriores", ya que se han presentado 38 manuscritos en total.

Este año ha habido una tendencia hacia la distopía y la fantasía, así como por mostrar la vida dentro de pequeñas comunidades y la revisión de la identidad a través de la muerte de los padres; en cambio las historias centradas en intereses románticos y vínculos sexoafectivos han sido "casi inexistentes".