Irídia lleva un caso de torturas franquistas en Barcelona al Comité contra la Tortura de la ONU

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BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Irídia ha llevado el caso de presuntas torturas franquistas a los hermanos Ferrándiz ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha informado la entidad en un comunicado este martes.

Se trata de la primera demanda interpuesta ante este organismo después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que establece la obligación de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y reconoce expresamente que "no prescriben ni pueden ser amnistiados", recuerda Irídia.

Así lo han decidido después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona rechazara la querella interpuesta por Irídia en nombre de los hermanos Ferrándiz en noviembre de 2023, de que la Audiencia de Barcelona confirmara la decisión y de que el Tribunal Constitucional inadmitiera el recurso de amparo.

Aseguran que el juez instructor rechazó la querella "sin practicar ninguna diligencia de investigación", alegando la prescripción del delito, el principio de legalidad y la Ley de Amnistía de 1977.

La abogada de Irídia, Laura Medina, lamenta que en todas las instancias se cerrara la vía "y no se permitiera ni tan solo la mínima investigación para esclarecer los hechos" y para identificar a los responsables.

Irídia sostiene que Maria Isabel y José Pablo Ferrándiz fueron detenidos en la Prefectura de Via Laietana durante 32 días cuando tenían 17 años, que estuvieron totalmente incomunicados y que fueron sometidos a "torturas físicas y psicológicas" por parte de la Brigada Político-Social únicamente por razón de su militancia y, en el caso de ella, también por motivos de género.