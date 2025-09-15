El IRL impulsa un encuentro de asociaciones internacionales de catalanística en Olot (Girona)

Se celebrará entre este martes y este viernes
El Institut Ramon Llull (IRL) ha impulsado el primer encuentro de asociaciones internacionales de catalanística, en el que las entidades compartirán proyectos y analizarán retos, que se celebrará entre este martes y este viernes en Olot (Girona).
Participarán representantes de la Anglo-Catalan Society (Reino Unido e Irlanda), la Association Française des Catalanistes (Francia) la Associazione Italiana di Studi Catalani (Italia), el Deutscher Katalanistenverband (Alemania, Austria y Suiza) y la North American Catalan Society (Estados Unidos y Canadá), informa el IRL en un comunicado de este lunes.
También estarán la Asosociació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Aillc), la Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (Ajillc) y la Societat d'Ensenyament i Recerca del Català com a Llengua Estrangera (Sercle).
ENTIDADES "ARTICULADORAS Y DINAMIZADORAS"
Durante su estancia en Olot, los participantes explorarán el papel de las asociaciones como entidades "articuladoras y dinamizadoras" de la catalanística en sus territorios o en su ámbito de especialidad.
También compartirán proyectos y analizarán los principales retos que tienen por delante las disciplinas humanísticas y de las lenguas modernas, con el objetivo de formular "estrategias compartidas" entre las asociaciones y con el Institut Ramon Llull, de cara a la construcción de una red internacional de investigadores en catalanística.