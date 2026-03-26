Isabel Rodríguez pide a Junts que apoye "por los catalanes" el decreto de la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla - DAVID ZORRAKINO-EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido este jueves a Junts que apoye el decreto de vivienda "por los catalanes y las catalanas", en un contexto de encarecimiento del coste de la vida marcado por las consecuencias de la guerra en Irán.

En una atención a los medios en Barcelona para entregar la Cruz de la Orden del Mérito Civil a la experta en vivienda y presidenta de Hàbitat3, Carme Trilla, ha explicado que confía en que en estas semanas que quedan por delante el Gobierno sea capaz de "conseguir ese acuerdo de todos los grupos".

"Estoy en Catalunya y le pediría a Junts que lo hiciera por los catalanes y catalanas", ha insistido Rodríguez.

La ministra ha resaltado que, en estos momentos, hace falta "dar tranquilidad a todas las personas que viven de alquiler" en un contexto de incremento del coste de la vida.

"Por tanto, yo le pediría a Junts que sea sensible a una situación excepcional y que apoye y de respaldo a los catalanes y catalanas que hoy sufren esta situación", ha dicho.