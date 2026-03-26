Bustinduy, "convencido" de que Congreso convalidará la prórroga de alquileres: "Nadie puede permitirse votar en contra"

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, este jueves en declaraciones a los medios en Las Cabezas de San Juan (Sevilla). - EDUARDO BRIONES/EUROPA PRESS

LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha mostrado este jueves "convencido" de que el Real Decreto-ley 8/2026 de medidas en el alquiler ante la guerra de Irán logrará su convalidación cuando se someta a ese trámite en el Congreso de los Diputados por cuanto ha apelado a que "nadie pueda permitirse votar en contra", ya que contempla la premisa de que "la ciudadanía va a saber presionar".

Ha advertido en este sentido a los grupos parlamentarios de derecha que "si piensan que pueden tumbar este decreto ley y que eso no les va a suponer un coste enorme, se equivocan".

En declaraciones a los medios de comunicación en una visita a Las Cabezas de San Juan (Sevilla) junto al coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, Bustinduy ha sustentado su diagnóstico en "dos razones".

El ministro de Derechos Sociales ha apelado de entrada a "negociar todo lo que haga falta con quien haga falta" porque la premisa en esos contactos parlamentarios será "anteponer el interés general de la gente y conseguirlo".

A esa voluntad ha sumado Bustinduy el argumento de que "la gente se está movilizando" y ahí ha incluido a "los sindicatos de inquilinas, que están organizando campañas", así como a bufetes que "asesoran gratuitamente a los inquilinos", además de a "los sindicatos de clase", convencido de que "van a defender este decreto ley donde haga falta", para precisar que "en las calles también".

El ministro ha considerado que hay un movimiento social de fondo donde "cada vez más gente, de todas las ideologías" siente la amenaza de afrontar una situación donde "le van a echar de su casa cuando les vence el contrato si tumban esta prórroga".

Ha advertido de que esa percepción no ha calado sólo entre "gente de izquierda" porque "de izquierda sí, de derecha", además de que pueden ser "andaluces, catalanes, en todas partes" por cuanto ha esgrimido que el número de beneficiarios puede sumar "casi 3 millones de personas en España".

El ministro de Derechos Sociales se ha dirigido a los inquilinos cuyos contratos venzan en 2026 y 2026 para informarles de que "la prórroga está en vigor" y por ello les ha instado a un "solicítenla".

Ha planteado que el procedimiento sería "el envío de un burofax a sus caseros" con la idea de "poder prorrogar dos años más en las mismas condiciones sin aumento del precio del alquiler los contratos vigentes".

"Es plenamente legal y es obligatorio que sea concedida", ha remachado su observación en este sentido.

Bustinduy, antes de responder en este tono a las preguntas de los periodistas sobre la convalidación del decreto-ley, ha interpelado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección en las elecciones andaluzas de 17 de mayo, Juanma Moreno, sobre la influencia que ejercerá en el Grupo Popular en el Congreso para que dé su apoyo por cuanto ha blandido la idea de que de los casi tres millones de beneficiarios de la prórroga de alquileres serán "360.000 personas en Andalucía".

Ha precisado que en caso de no aprobarse "se enfrentarán a subidas del 30 al 40 al 50% o irse de sus casas", por lo que se ha dirigido a Moreno de forma retórica para decirle que "llame al señor Feijóo y exija que el Partido Popular no vote en contra de este decreto".

Ha ahondado en el caso andaluz para argumentar que con la situación de la vivienda "en lugares como Málaga, como Sevilla, como Granada, como Cádiz, va a ser imposible para el señor Moreno Bonilla o para la ultraderecha explicarle a sus votantes que voten en contra de una norma del Gobierno que permite que las familias sigan en su casa viviendo, pagando religiosamente su alquiler".

"Votar en contra es ponerse del lado de quienes utilizan la vivienda para especular, para abrir pisos turísticos que vacían nuestros barrios y nuestras ciudades, para lucrarse", ha remachado el ministro de Derechos Sociales.