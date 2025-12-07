Isabel Rodríguez prevé una inversión de 13.000 millones en 10 años en la empresa estatal de vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez - Alberto Ortega - Europa Press

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha afirmado que se invertirán 13.000 millones de euros en los próximos 10 años en la empresa estatal de vivienda, a razón de 1.300 millones al año a partir de 2026.

Así lo ha explicado en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo, en la que ha dicho que una vez alcanzado este nivel de inversión, con la gestión de los alquileres "la empresa tendría que resultar viable económicamente sin necesidad de más aportación pública".

Ha añadido que esta empresa, a su parecer, ya tiene un patrimonio importante con 40.000 viviendas y que algunas de ellas se pueden poner a disposición a partir del primer trimestre de 2026.

"El objetivo es que esta infraestructura pública garantice el derecho de acceso a la vivienda protegiendo el parque público de vivienda, que lo garantice con la tranquilidad de las personas que viven de alquiler y que lo garantice con asequibilidad", ha expuesto.

Además, ha confirmado que se habilitará un portal web para aportar transparencia y "dignidad" en la forma de acceso a estas viviendas, y que a través de él se podrán consultar las características de la vivienda y su ubicación.

Sobre la limitación de los alquileres al 30% de la renta asegura que "supondría bajar los precios a la mitad de la media" y en Barcelona un alquiler de una vivienda entre los 70 y 80 metros cuadrados rondaría los 713 euros.

LEY DE ALQUILER DE TEMPORADA

En referencia a la ley del alquiler de temporada ha dicho que espera que no siga paralizada en el Congreso: "Nosotros la estamos apoyando y reclamo a la mayoría de los grupos políticos que intentemos llegar a acuerdos. La ciudadanía nos está reclamando a todas las fuerzas políticas y a todas las administraciones públicas un pacto".

Sobre el apoyo de Junts a esta medida ha señalado que junts debe decidir si "dar respuesta o no" a los catalanes que, dice, sufren el problema del fraude en los alojamientos de temporada.

"A mí me gustaría poder seguir colaborando con Catalunya para dar respuesta a los catalanes y catalanas que sufren un problema de acceso a la vivienda. Y creo que eso no lo da la alternativa a este Gobierno, que es el Partido Popular y Vox", ha añadido.

SALAZAR

Preguntada por las acusaciones de acoso sexual contra el que fuera dirigente del PSOE Francisco Salazar ha dicho que "ese tipo de actitudes machistas no caben en el ideario del PSOE".

Asimismo, confía en que la respuesta sea rápida y eficaz: "Realmente nuestra historia, nuestro bagaje y nuestro legado es el legado de los avances en derechos de igualdad de las mujeres", ha sentenciado.