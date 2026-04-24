'La isla de Amrum', 'Primavera' y 'Solomamma', ganadoras de los Premios del BCN Film Fest

Cartel del 10 BCN Film Fest. - BCN FILM FEST

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 10 Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi (BCN Film Fest) ha reconocido con el Premio a la Mejor Película a 'La isla de Amrum', de Faith Akin; con el Premio La Vanguardia a la Mejor Dirección y el Premio al Mejor Montaje a 'Primavera', de Damiano Michieletto, y con el Premio al Mejor Guion y el Premio de la Crítica (Accec) a 'Solomamma', de Janicke Askevold.

Lisa Loven Kongsli ('Solomamma') se ha llevado el Premio a la Mejor Actriz, y Reda Kateb ('La copia perfecta'), al Mejor Actor, informa el festival en un comunicado de este viernes.

El jurado, que ha contado con Joaquim Oristrell, Àngels Gonyalos y Miki Esparbé, ha reconocido con una mención interpretativa a Jasper Billerbeck ('La Isla de Amrum') y a Katerina Falbrová ('Las chicas de Praga').

El Premio Festival Castell de Peralada a la Mejor Música ha sido para Belén A. Doroste ('Por qué no escribo nada'), y el Premio Nous Talents al Mejor Cortometraje, para 'Hi ha un forat a terra', de Harper FX Barcelona Film School.

El festival cierra con más de 23.000 espectadores, habiendo proyectada 90 películas, entre las cuales 19 premières mundiales, 1 internacional, 21 españolas y 19 catalanas.

BCN FILM FEST

La directora del BCN Film Fest, Conxita Casanovas, ha afirmado que ha sido espectacular "comprobar la respuesta entusiasta del público frente al gran esfuerzo de programación de un festival inspirador, plenamente arraigado a la ciudad y a su calendario".

"Hemos celebrado el cine, tal y como nos habíamos propuesto, en este encadenado de aniversarios que se nos presentaban, combinando talentos y miradas", ha asegurado.