Israel deniega la entrada a Collboni en su viaje a Oriente Próximo

El alcalde Jaume Collboni en un pleno municipal. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Israel ha denegado la entrada al país al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en el que iba a ser su primer viaje oficial como primer edil a Próximo Oriente.

Según ha avanzado 'El Periódico de Catalunya' y han confirmado a Europa Press fuentes municipales, el alcalde debía llegar este viernes al país hebreo, pero a última hora las autoridades le han notificado la revocación del permiso.

Tras la negativa de Israel, finalmente Collboni no viajará y se quedará en Barcelona, explican las mismas fuentes.