Collboni asegura que su veto "solo refuerza" el compromiso de Barcelona con el pueblo palestino

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que el veto decretado por Israel para evitar su entrada en el país "solo refuerza" el compromiso de la capital catalana con la paz, la justicia y los derechos del pueblo palestino.

En un mensaje en su cuenta de Instagram este viernes recogido por Europa Press, el primer edil ha lamentado que el gobierno de Benjamin Netanyahu trate de aislar a Palestina y ocultar al mundo la "constante vulneración" que sufren, que considera un ataque directo a la diplomacia.

"Su voz es también la nuestra", ha exclamado Collboni, que durante su estancia en Jordania y Palestina tenía previsto reunirse con varios líderes, como los alcaldes de Belén y Ramala y el primer ministro palestino, y asistir a la inauguración de la calle Barcelona en Jerusalén, como agradecimiento al apoyo de la capital catalana.