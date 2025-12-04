El IV concurso Amic-Directes cierra su proceso creativo con 872 inscritos

Participación en esta edición - AMIC

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concurso de creación de contenido en catalán Amic-Directes, convocado por la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), ha cerrado el proceso creativo de su cuarta edición con 872 jóvenes inscritos de 48 centros educativos de los territorios de habla catalana.

Los participantes, de entre 14 y 18 años, han publicado un total de 182 directos y videopodcasts con una duración de entre 10 a 20 minutos de forma individual, en parejas o en grupos de 3 a 5 personas, informa Amic en un comunicado este jueves.

En esta edición se han involucrado los creadores de contenido Aitor Muñoz y Maria Antònia Esquinas, que han acompañado al alumnado en la creación de sus proyectos.

Tratan temas tan variados como problemas actuales, historia, videojuegos, competiciones profesionales de varios deportes electrónicos, cocina y las redes sociales, entre otros.

Durante los próximos días, un jurado formado por los creadores de contenido y la organización de Amic se encargará de elegir los finalistas y ganadores, además del 'Docente más motivador' del concurso.