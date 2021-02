El IV Dansa Metropolitana conecta a diez municipios para "reivindicar el tejido local"

El festival programa 90 espectáculos y 240 actividades en la provincia de Barcelona

El IV Festival Dansa Metropolitana conectará a diez municipios de la provincia de Barcelona con 90 espectáculos de danza y 240 actividades para "reivindicar el tejido local" que se podrán ver del 5 al 21 de marzo.

Habrá eventos en Barcelona, Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Viladecans, ha dicho el director del Festival Grec y miembro de la comisión artística del festival, Cesc Casadesús, en rueda de prensa este viernes.

La programación nace de la unión de muchas ideas, intereses y la suma de fuerzas de responsables, técnicos y programadores del área metropolitana, ha explicado Casadesús: "Es única porque es muy horizontal".

El también miembro de la comisión artística del festival Josep Lluís Marcè ha explicado que el proyecto se inició el 2017 con seis ciudades, y ha celebrado que ahora sean diez --la última incorporación ha sido Terrassa--.

Ha explicado que la programación de este año recupera algunos proyectos que se cancelaron en la edición del pasado; en concreto, se ha referido a 'Am I Bruce Lee' de Junyi Sun, que se podrá ver en el Teatre Alegria de Terrassa; 'Marúnica' de la compañía Roberto G. Alonso, que se podrá ver en Terrassa, Viladecans y L'Hospitalet, y 'Euforia' de Sacude, que será el espectáculo itinerante de este año, y recorrerá todos los municipios excepto Viladecans.

APUESTA POR LAS COPRODUCCIONES LOCALES

Marcè también ha explicado que este año, por efecto de la pandemia, se han querido centrar en coproducciones locales, como es el caso de 'Leve' de Siberia Dansa, que se podrá ver en el Teatre-Auditori Sant Cugat; 'Teresa' de Andrés Corchero, que se podrá ver en el Mercat de les Flors de Barcelona, o 'Hidden' de Lali Ayguadé, que se podrá ver en el Teatre Nacional de Catalunya, entre otros espectáculos.

También han programado espectáculos internacionales que se representarán por primera vez en Catalunya, como 'Graces' de Silvia Gribaudi, en el Teatre Joventut de l'Hospitalet; 'Cowboys' de Sebastian Weber Dance Company, en la Sala Ramon Romagosa de Cornellà, y 'My body coming forth by Sounddance' del Ballet de Lorraine, en el Mercat de les Flors.

Además, han programado espectáculos de artistas consolidados, como una obra de Frederic Amat, La Veronal y Cabosanroque, y piezas de Sol Picó, Osso Club, Mar Gómez, Iratxe Ansa, Igor Bacovich y Sergi Füsino, Mercè Recacha y Viviane Calvitti.

Estos artistas conviven en la programación con las nuevas generaciones de creadores, como es el caso de Soren Evinson, Paula Serrano, Thomas Noone o los creadores del CSD-Conservatori Superior de Dansa.

SIN BARRERAS DE ESTILO

La organización ha destacado que esta es una edición "sin barreras de estilo", con una presencia importante del flamenco, y con bailarines como El Yiyo & su troupe en el Teatre Blas Infante de Badalona, entre otros.

Una de las novedades de este año es el proyecto Filatures, que gira alrededor del tema del hilo --tanto el que atraviesa de forma metafórica la danza y une a las ciudades que participan en el festival como el de las fábricas textiles--: es un proyecto que presentará propuestas locales, de nuevos formatos y vinculadas a espacios no convencionales.

Dos de estos proyectos formarán parte del espectáculo de inauguración en el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) de Terrassa: una obra del bailaor Juan Carlos Lérida acompañado del cantaor Pirata y el segundo movimiento del espectáculo 'Lua' de Ancore danza.

En el acto inaugural estará también la actriz Teresa Sánchez, que trasladará a escena un texto escrito por la periodista especializada en danza Bàrbara Raubert, que reivindica el papel y la importancia de las mujeres en las fábricas textiles catalanas.