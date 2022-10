Izal actuará por última vez en Barcelona en su gira de despedida tras 12 años: "Una etapa preciosa"

Se separarán indefinidamente tras una doble cita en Madrid el 28 y 29 de octubre

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo madrileño de indie pop Izal dará este sábado su último concierto en Barcelona en el Palau Sant Jordi y dentro de su gira de despedida de los escenarios tras 12 años de trayectoria y cinco álbumes, poniendo así "punto final a una etapa preciosa y tremendamente intensa".

En una entrevista con Europa Press, los miembros del grupo, Mikel Izal (vocalista y compositor), Alejandro Jordá (batería), Emanuel Pérez (bajo), Alberto Pérez (guitarras) e Iván Mella (teclados) han explicado que su separación indefinida como grupo, que anunciaron en febrero de 2022, se debe a "nuevas inquietudes" personales.

Han recordado que empezaron "en un cuartucho sin ventanas y el público lo convirtió en un 'Hogar", en referencia al nombre de su último álbum, y que ahora se despiden después de muchas sonrisas y lágrimas de alegría y con múltiples recuerdos compartidos con el público.

Preguntados por sus planes de futuro por separado, han dicho que por ahora están centrados en la gira y en el lujo que supone, así como en vivir cada segundo siendo conscientes de lo que está sucediendo y de su suerte: "El futuro aún está por llegar y nunca se sabe por dónde te va a llevar, por muchos planes que uno haga".

Sobre su discografía, han considerado que una de sus canciones que pasó más desapercibida de lo que les hubiera gustado fue 'La piedra invisible' y 'En aire y hueso', mientras que el éxito de 'Qué bien' fue una sorpresa porque musicalmente es más sencilla, aunque recalcan que "al final lo importante es que emocione, y esa canción lo consigue".

GANAS DE MÚSICA TRAS LA PANDEMIA

Han situado grupos como Extremoduro, Standstill y Love of Lesbian entre sus referentes nacionales y a Alt-J, Arcade Fire, Mumford & Sons, Florence & The Machine, Two Door Cinema Club entre los internacionales, y sobre la escena actual han destacado que la banda de rock madrileña Morgan "resume emoción y talento".

"Pero ojalá se llene la escena de grupazos que nos dejen a la altura del betún, eso significará que el mundo de la cultura musical crece sano y fuerte", han añadido, y aseguran que después de la pandemia el público español ha demostrado tener ganas de música.

"ES BONITO QUE HAYAN QUEDADO COSAS POR HACER"

Preguntados por si consideran que les ha quedado algo por hacer, han respondido que les hubiera gustado dar un salto más grande al otro lado del océano y haber crecido más en países como México, Colombia, Argentina y Chile, aunque consideran que "también es bonito que hayan quedado cosas por hacer".

Y sobre qué le recomendarían a los grupos de música empezando ahora, han respondido que se diviertan por el camino sin esperar llegar a ninguna parte, y han recordado que ellos supieron que habían conseguido su meta como grupo cuando pudieron pagar las facturas: "Estábamos ya más que satisfechos por poder dedicarnos a lo que nos gusta".

Tras su paso por la capital catalana, el grupo viajará a Zaragoza, Málaga y Salamanca antes de cerrar la gira de despedida con una doble cita en Madrid los días 28 y 29 de octubre.