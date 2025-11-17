Janne Haaland y Aldo Bocaccini, investidos por UIC Barcelona doctor Honoris causa

BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha investido doctores Honoris causa este lunes a la exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores de Noruega Janne Haaland y al director del Instituto de Biomateriales en la Universität Friedrich-Alexander Erlangen-Nürnmberg (Alemania), Aldo Bocaccini.

La consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat, ha asegurado en el acto de investidura que son "dos referentes mundiales" en sus áreas y ha destacado que su éxito supone prestigio para la universidad y para el sistema universitario catalán, informa la universidad en un comunicado.

Montserrat les considera una prueba de que el conocimiento "no tiene fronteras ni disciplinas estancadas" y ha reafirmado su compromiso con UIC Barcelona para transferir conocimiento, garantizar la calidad docente y fortalecer el liderazgo internacional de las instituciones catalanas.

Para la consellera, el Aula Magna se ha convertido este lunes "en un punto de encuentro de dos pilares fundamentales de la sociedad: la institución y el conocimiento".

"UNA MUJER EXTRAORDINARIA"

La secretaria general de la universidad, Belén Castro, ha leído el acta, y la directora del Instituto Carlemany de Estudios Europeos y profesora de Derecho Constitucional de UIC Barcelona, Montserrat Nebrera, ha pronunciado la 'laudatio' de Haaland.

Nebrera ha calificado a la noruega como "una mujer extraordinaria" que es madre, académica y política, y ha destacado su aportación a un feminismo inspirado en el humanismo cristiano, en una visión que, en sus palabras, concilia la dignidad y el protagonismo de la mujer con una antropología cristiana integral.

En su intervención, Haaland ha explicado su constante búsqueda de los fundamentos de la justicia, textualmente, y ha añadido que la declaración universal de los Derechos Huamnos es esencial pero que además "conceptos como la familia, el matrimonio, la maternidad o la paternidad habría que redescubrirlos".

"UNA DE LAS FIGURAS MÁS INFLUYENTES"

El director del Bioengineering Institute of Technology y vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia de Conocimiento de UIC Barcelona, Román Pérez, responsable de la 'laudatio' de Bocaccini, ha destacado que es "una de las figuras más influyentes en el campo de los biomateriales y la ingeniería de tejidos".

Ha afirmado que su nombre está asociado "a los desarrollos más avanzados" en vidrios y cerámicas bioactivas, materiales capaces de dialogar con la biología para promover la regeneración del hueso, del cartílago o de los tejidos blandos.

"Sus investigaciones han contribuido a mejorar los tratamientos médicos, a acelerar procesos de curación y a ofrecer nuevas soluciones para quienes se enfrentan a un dolor o a la discapacidad, pero también ha sabido transmitir que la verdadera innovación científica no se mide solo por sus resultados tecnológicos, sino por su impacto en las personas", ha añadido.

Bocaccini ha dicho que desde sus inicios tuvo claro, como investigador, que las fronteras entre disciplinas "pueden ser muy interesantes para la innovación", y que un material como el vidrio abre grandes posibilidades en la regeneración de tejidos.

El rector de UIC Barcelona, Alfonso Méndiz, ha cerrado el acto felicitando a los nuevos doctores y diciendo que, aunque cada uno procede de una ciencia que se podría pensar "que está a las antípodas de la otra", existe una unidad entre ellas en las que cabe el diálogo y el enriquecimiento mutuo.