Jason Donovan protagoniza el musical 'The Rocky Horror Show' en el Teatre Coliseum de Barcelona

El Teatre Coliseum de Barcelona acoge desde este jueves hasta el domingo de la semana que viene, 2 de noviembre, el espectáculo 'The Rocky Horror Show', el conocido musical de Richard O'Brien que estará protagonizado por Jason Donovan.

En rueda de prensa este jueves, la directora de Operaciones de Balañá en Viu, Anna Martínez, ha asegurado que el objetivo era "replicar la experiencia de Londres en Barcelona" y defiende que sigue siendo un show muy divertido y transgresor en la actualidad.

El musical se estrenó en Londres en 1973 y Jason Donovan asumió por primera vez el papel del extravagante Frank-n-Furter en 1998 y ahora, más de 27 años después, se vuelve a subir al escenario para revivir a este personaje.

"Es un espectáculo que tiene una larga trayectoria. Puedo ser un estrella del rock cada noche, combina dos facetas, la de cantante de rock y la de actor, que son mis dos pasiones", ha asegurado Donovan durante la rueda de prensa.

Ha afirmado que tiene muchas ganas de actuar en Barcelona y, entre los temas del musical, señala que es importante la "tragedia" que sufre su personaje, así como la vulnerabilidad.

Además, ha manifestado el deseo que tenía de volver a participar en el musical cuando vio que se acercaba el 50 aniversario: "Hice este personaje en el 98, en ese espectáculo conocí a mi mujer y seguimos juntos y tenemos 3 hijos. Cuando vi que se acercaba el 50 aniversario levanté la mano para volverlo a hacer".

Por su parte, Haley Flaherty, que da vida a Janet en el musical, ha apuntado que cada vez la audiencia es más joven y que "temáticas como explorar la identidad propia parecen más relevantes ahora que nunca", y dice que le gusta ver a la gente disfrazada de los diferentes personajes a la salida del espectáculo.

James Bisp, que interpreta al personaje de Brad, defiende que el público es un elemento muy importante para este musical y que "lo que hace que vuelva una noche y otra es que cada noche es un espectáculo diferente".

'The Rocky Horror Show' explica la historia de dos universitarios, Brad y su prometida Janet, cuando su coche se avería fuera de una mansión "desgarradora", mientras se dirigen a visitar a su antiguo profesor universitario, y conocen al carismático Dr. Frank-n-Furter.

Con un elenco original procedente del West End de Londres, integrado por 15 actores acompañados por la música en directo de The Rocky Horror band, el espectáculo combina ciencia ficción, terror, comedia y música, mientras fomenta la participación del público, invitándolos a vestirse con sus disfraces.

Dirigida por Christopher Luscombe, la producción cuenta con una banda sonora que incluye canciones que ya son "clásicos de la cultura pop" como 'Sweet Transvestite',' Damn it Janet' o 'Time Warp', y más de 35 millones de espectadores de todo el mundo han visto este espectáculo que se ha representado en más de 30 países y traducido a 20 idiomas.