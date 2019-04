Jaume Asens aboga por blindar derechos laborales para no "volver a la Edad Media" con Cs

Publicado 18/04/2019 20:46:57 CET

El candidato de Girona pide el voto para que el Congreso "no se llene de olor a naftalina"

LLORET DE MAR (GIRONA), 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de En Comú Podem (ECP) a las generales, Jaume Asens, ha abogado este jueves por blindar los derechos laborales, y ha llamado a evitar un Gobierno con Cs que, según él, haría "volver a la Edad Media" en materia laboral.

En un mitin en el Casal Municipal de Gent Gran de Lloret de Mar, ha recordado que el impulsor de la reforma laboral del PSOE fue Celestino Corbacho, ahora en la lista de Manuel Valls en Barcelona, y ha advertido de un Gobierno con Albert Rivera y Juan Carlos Girauta de "ministro de Trabajo".

Ha llamado a evitar que un ministro de Cs sea quien establezca las reglas de juego en el mundo del trabajo: "Sabemos que si son ellos nos volverán a la Edad Media, a trabajos esclavizados y no lo podemos permitir", ha asegurado.

Ha reprochado que las diversas reformas laborales emprendidas por PSOE y PP "convirtieron la precariedad en norma", y ha enfatizado que los comuns son las garantía para blindar el salario mínimo interprofesional (SMI) y las pensiones ante un PSOE que, según él, mira a la derecha.

Ha afirmado que los socialistas no han descartado pactar con Cs para formar gobierno y ha dicho que están "preparando el terreno" para esta opción, y ha reiterado que no se pueden poner como garantía de que no llegarán a acuerdos con la derecha cuando ya gobiernan con ella.

REUNIÓN CON 'KELLYS'

La número 3 de la candidatura por Barcelona, Mar García, ha explicado que se han reunido con el colectivo de las 'kellys' --camareras de hotel-- en Lloret, a las que han puesto como ejemplo de reivindicación de derechos laborales, y la número 2, Aina Vidal, ha lamentado una "legislación loca" que permite que se las externalice al no considerarla actividad laboral principal.

Vidal ha lamentado que el PSOE no haya cambiado las leyes del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha asegurado que los comuns y Unidas Podemos no temblarán ante los poderosos y por eso, según ella, se ha activado la "maquinaria de basura para intoxicar" contra ellos.

MESA POR LA COSTA BRAVA

El candidato de los comuns por Girona, Joan Luengo, ha esgrimido el voto de los comuns para evitar que el Congreso "se llene de olor a naftalina", y ha pedido el voto de la gente de izquierdas, de los ecologistas y también de aquellas personas que han sido insultadas alguna vez por su condición sexual.

Ha lamentado que el resto de candidaturas a las generales no tienen "ni una propuesta" para el territorio gerundense, ha cargado contra la intención de prolongar la autopista entre Palafolls (Barcelona) y Lloret, y ha subrayado que es la única lista que habla en esta campaña de salvaguardar la Costa Brava.

Ha llamado a sentarse en una mesa a todos los agentes implicados en la Costa Brava para pactar su futuro: "Si no ponemos, en este momento, un camino para una Costa Brava mejor, nos la cargaremos y no tendremos más Costa Brava", ha alertado.