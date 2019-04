Jaume Asens (CatECP) acusa a Sánchez de dejarse "arrastrar" por Vox al hablar del 155

Publicado 31/03/2019 15:49:37 CET

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de CatECP por Barcelona a las elecciones generales, Jaume Asens, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dejarse arrastrar por Vox al plantear "una aplicación inconstitucional" del artículo 155, y le ha preguntado si estaría dispuesto a suspender la autonomía para obtener el apoyo de Cs.

Preguntado por los periodistas --al participar en un debate de BComú-- por los altercados de la manifestación del sábado contra Vox en Barcelona, Asens ha dicho que a Vox "como mejor se la combate no es en la calle, con frentes antifascistas, sino desde las instituciones y gobernando para la gente".

Además, ha insistido en erradicar las huellas del franquismo y ha asegurado que "el PSOE miraba para otro lado" mientras el Ayuntamiento clausuraba locales franquistas y llevaba a los tribunales al autor de la sentencia de muerte a Salvador Puig Antich.

Asens ha reprochado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que recelara del atril informativo sobre el pasado franquista ante la Jefatura de Policía de la Via Laietana de Barcelona, atril que también criticó la concejala Carina Mejías (Cs).

Para Asens, Vox también actúa de "director de orquesta" de los partidos que no son de izquierdas, y ha criticado además a partidos catalanes: "ERC y el PSC también se han sumado al discurso de 'ley y orden' en el top manta".

DEBATE SOBRE LA ULTRADERECHA

Asens ha compartido el debate 'Per aturar la ultradreta, conquerim drets i llibertats' con el también teniente de alcalde Gerardo Pisarello y la concejal Laura Pérez, ante unas 100 personas.

En el debate, Asens ha atribuido el auge de la extrema derecha al miedo, que ha pedido combatir con movilización ciudadana: "Lo que quiere la extrema derecha es que la gente no se una, no se organice y no acumule fuerzas para defender sus derechos".

Ha advertido de que "la austeridad es la otra cara de la moneda de la extrema derecha", y ha reivindicado la labor del gobierno de Ada Colau y de asociaciones como la PAH y Marea Pensionista.

GERARDO PISARELLO

Pisarello ha definido la extrema derecha como movimiento "de los privilegiados y sinvergüenzas de siempre que tienen miedo a perder sus privilegios", y a eso atribuye que propongan armas para la ciudadanía y militares en las instituciones.

También ha relacionado a la extrema derecha con las finanzas: "Mirad la lista de los candidatos: todos vienen de grandes empresas. Es un sector financiero parasitario el que está detrás".

"Luchar contra los fondos buitre y defender los derechos de los trabajadores y los pensionistas" es combatir la extrema derecha, ha defendido, y también hacer políticas de memoria histórica para recordar a los activistas que en el pasado se alzaron contra los totalitarismos y las oligarquías, ha dicho.

Para él, quienes protestan contra esas medidas no les "perdonan que abrieran bibliotecas y escuelas para la gente humilde de Extremadura, de Andalucía o de Madrid".

"Quieren reivindicar el franquismo, de la misma manera que podrían reivindicar el nazismo", ha dicho en alusión a Vox, después de afirmar que el abuelo de uno de sus miembros tuvo relación con el dirigente nazi Heinrich Himmler.

Según Pisarello, "hay que vigilar al Partido Socialista" para que no tienda la mano a la derecha cuando no hay una izquierda fuerte que les vigile, en sus palabras.

LAURA PÉREZ

La concejala de Relaciones Internacionales y Feminismos y derechos LGTBI, Laura Pérez, ha pedido al público no ser pesimista ante el auge de la extrema derecha y trabajar unidos para erradicar el racismo y el machismo.

Y ha instado a las empresas a continuar trabajando para eliminar la brecha salarial, un ámbito en que el Ayuntamiento "debe dar ejemplo" como ha hecho el gobierno de Colau, ha defendido.