Jaume Collboni visita la Paeria de Lleida y participa en la 23 edición de Municipàlia

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitado la feria Municipàlia celebrada en Fira de Lleida.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitado la feria Municipàlia celebrada en Fira de Lleida. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 21 octubre 2025 18:05

LLEIDA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitado este martes la Paeria de Lleida y ha participado en la inauguración de la 23 edición de la feria Municipàlia, que ha calificado como "una muestra de la vitalidad, innovación y colaboración entre las administraciones locales y el sector privado".

Según informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, Collboni ha participado junto al alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el director de Fira de Lleida, Oriol Oró; la delegada del Govern, Núria Gil; el presidente de la Cambra Comerç en Lleida, Jaume Saltó; y el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn.

Ha defendido el derecho a quedarse a vivir en las ciudades y ha expresado su voluntad de dar apoyo político e institucional a Lleida y a todos los municipios catalanes y ha afirmado que "sumando esfuerzos, Catalunya puede ser más fuerte y próspera".

