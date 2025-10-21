Jaume Collboni visita la Paeria de Lleida y participa en la 23 edición de Municipàlia

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitado la feria Municipàlia celebrada en Fira de Lleida. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

LLEIDA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitado este martes la Paeria de Lleida y ha participado en la inauguración de la 23 edición de la feria Municipàlia, que ha calificado como "una muestra de la vitalidad, innovación y colaboración entre las administraciones locales y el sector privado".

Según informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, Collboni ha participado junto al alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el director de Fira de Lleida, Oriol Oró; la delegada del Govern, Núria Gil; el presidente de la Cambra Comerç en Lleida, Jaume Saltó; y el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn.

Ha defendido el derecho a quedarse a vivir en las ciudades y ha expresado su voluntad de dar apoyo político e institucional a Lleida y a todos los municipios catalanes y ha afirmado que "sumando esfuerzos, Catalunya puede ser más fuerte y próspera".