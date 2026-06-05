Javi López (PSC) ve un "retroceso histórico" el reglamento de retornos europeo, que España rechaza

Archivo - El vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López interviene durante la sesión inaugural de la Unión de Federalistas Europeos, a 20 de marzo de 2026, en Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlamento Europeo Javi López (PSC), ha tildado el nuevo reglamento de retornos de la Unión Europea (UE), al que se opone España, un "retroceso histórico en la defensa de los derechos humanos en nuestro continente".

En un artículo publicado este viernes en su página web recogido por Europa Press, López ha subrayado que "las propias organizaciones de derechos humanos han sido contundentes al calificar esta deriva como la versión europea del ICE de Trump".

El nuevo reglamento pretende sustituir la directiva de 2008 e incluye el permiso de enviar a personas migrantes a las que se les ha denegado el derecho de asilo a centros de detención fuera de Europa, principalmente en África.

"EUFEMISMOS LLAMADOS 'HUBS"

"Estos eufemismos llamados 'hubs' de retorno son centros de deportación situados en terceros países con los que los migrantes no tienen ningún tipo de vínculo", ha afirmado el vicepresidente socialista.

Asimismo, para López, lo más grave de la normativa es que "las familias podrán pasar hasta 30 meses recluidas en estos centros tras denegárseles el asilo, y ese plazo puede aplicarse incluso cuando hay niños menores de edad de por medio".

En este sentido, ha apuntado que "la inmigración se puede gestionar de forma eficaz sin renunciar a los derechos humanos", y ha dicho que el giro que ha dado el reglamento cruza líneas rojas éticas innegociables.

"RÉPLICA DE UN MODELO FALLIDO"

López ha sostenido que este modelo de externalización de fronteras no es nuevo, y "sus precedentes ya han demostrado su ineficacia" al haber intentado la primera ministra italiana Giorgia Meloni aplicar una estrategia similar con centros de internamiento en Albania.

Así, ha apuntado que se trata de una "réplica de un modelo fallido y el pacto con la extrema derecha" tras haberlo negociado el PP Europeo, a quien acusa de romper el cordón sanitario en Bruselas, y partidos como la AfD alemana.

Finalmente, ha subrayado que España es "la voz de la decencia en Europa" al oponerse de manera rotunda a este reglamento, y ha concluido que la credibilidad de la UE se construye defendiendo el derecho internacional y garantizando vías legales y seguras.