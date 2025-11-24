Javier Cercas y Montserrat Fontané, galardonados con el Premi Català i Catalana de l'Any 2025

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con los galardonados Javier Cercas y Montserrat Fontané - GOVERN

BARCELONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Cercas y la cocinera Montserrat Fontané, madre de los hermanos Roca, han recibido este lunes por la noche el Premi Català i Catalana de l'Any 2025, otorgado por 'El Periódico de Catalunya' en una gala en Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha sido el encargado de entregarles el premio y ha destacado la importancia de defender la convivencia como "columna vertebral de la democracia en Catalunya", informa el Govern en un comunicado.

En su intervención, Illa también ha recordado que el premio nació con el reconocimiento a Ernest Lluch, de quien ha destacado que se ha convertido en un "referente moral y humanista que trasciende siglas políticas, ideologías o creencias".

En cuanto a los premiados, el presidente catalán ha recordado que la convivencia atraviesa la obra de Javier Cercas, y Montserrat Fontané representa una "invitación fantástica a compartir, es decir, a convivir", según él.

"El valor de un país se mide en su capacidad de generar convivencia", ha afirmado Illa, que ha añadido que esta se practica escribiendo, cocinando, compartiendo y preservando aquello que nos une, en sus palabras.