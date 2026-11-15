Jefe de antiterrorismo de CNP en Barcelona: "El yihadismo instrumentaliza discursos de extrema derecha"

El jefe de la sección contra el terrorismo de la Brigada Provincial de Barcelona de la Policía Nacional - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la sección contra el terrorismo de la Brigada Provincial de Barcelona de la Policía Nacional -sin mencionar su nombre para preservar su anonimato-, considera que existe una polarización recíproca entre el yihadismo y la extrema derecha, y que los yihadistas usan los discursos de odio como factores de victimización para cometer sus acciones: "El yihadismo instrumentaliza los discursos de la extrema derecha".

En una entrevista a Europa Press, el responsable con más de 20 años de experiencia en la sección ve necesario subrayar que los terroristas representan una "minoría abrumadora" dentro del mundo musulmán, y que ciertos discursos de extrema derecha pretenden poner el foco sobre su religión, al considerar que puede ir en contra del Estado de derecho democrático en España.

Además, apunta que algunos discursos en contra de la inmigración y su vinculación con la delincuencia puede propiciar que este factor de retroalimentación entre unos y otros pueda ser más grande.

JÓVENES Y AUTOADOCTRINADOS POR REDES SOCIALES

Tras la pérdida de control territorial del Estado Islámico en Irak y Siria entre 2017 y 2019, la Policía Nacional ha detectado un descenso de fuerza en el "aparato de propaganda" con una organización estructurada tras ella que trabaje para captar a combatientes.

Ahora el cuerpo detecta una red virtual tejida que se retroalimenta entre ella: "Cualquier persona de cualquier parte del mundo puede consumir propaganda y llegar a radicalizarse", considera el inspector, que añade que no es necesario adentrarse en la 'deep web' para hacerlo.

Las redes sociales, como Instagram y TikTok, se han convertido en plataformas con contenido de propaganda radical que favorece el autoadoctrinamiento, y plataformas como Telegram, Discord y Signal se están utilizando como espacios de reclutamiento.

En cuanto al perfil, la Policía Nacional ve que generalmente son varones, de entre 14 y 25 años y muchos de ellos nacidos en España, si bien algunos conversos.

Sobre los motivos que acaban llevándoles a radicalizarse, el inspector considera que existen varios factores como la pérdida de identidad, problemas emocionales y un factor de vulnerabilidad por querer pertenecer a un grupo que les otorgue reconocimiento.

"Son chavales que se aíslan del mundo real, pero luego tienen unos contactos terribles en el mundo virtual. Están hiperconectados", explica el jefe de la sección.

SIN DOCTRINA CLARA DETRÁS

Por otro lado, y en comparación a años atrás, muchos de estos jóvenes radicales no tienen detrás unas normas doctrinales claras que les definan: "El islamismo, el salafismo, la yihad, conceptos islamistas que para un radical puro son básicos. Estos jóvenes no los tienen".

Además, incluso consumen información contradictoria y se guían por vídeos de líderes, o supuestos líderes, apunta el inspector: "Es más una idea emocional de la violencia que para ellos es muy relevante y atractiva. No les hace falta conocer de forma profunda las bases doctrinales".

13 DETENIDOS EN LO QUE VA DE AÑO

La Policía Nacional ha detenido a 13 personas en Catalunya en lo que va de año por su vinculación a este tipo de terrorismo y desde hace 4 años el cuerpo ha detectado un "suave" incremento de procedimientos judiciales e investigaciones vinculadas a este ámbito, que a pesar de no ser muy significativo, obliga a los operadores de seguridad a estar alerta para detectar cuanto antes los primeros procesos de radicalización yihadista.

Además, de las 100 detenciones que se efectuaron en España vinculadas al terrorismo yihadista en 2025 un 30% se hicieron en Catalunya, y un 13% fueron personas arrestadas fuera de España pero con vinculación a este territorio.

RADIOGRAFÍA ACTUAL Respecto a la situación actual en Catalunya y en España sobre la alerta antiterrorista (en nivel 4 sobre 5 desde 2017), el inspector no ve motivos para "ser alarmistas", pero defiende no bajar la guardia (especialmente los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado) porque la tendencia no está disminuyendo.

Frente a esta radiografía, el trabajo de la sección contra el terrorismo se centra en neutralizar cualquier amenaza antes de que el autoadoctrinamiento se materialice en posibles atentados terroristas contra la ciudadanía.

En este sentido, el inspector pone en valor la reforma penal que se llevó a cabo en 2015 para incluir en el Código Penal el delito de enaltecimiento del terrorismo, una herramienta de "prevención básica" que en el 90% de los casos permite detener a posibles sospechosos antes de que se lleve a cabo la acción delictiva.

"Es nuestro instrumento legal", subraya el inspector, que recuerda que en otros países no existe y precisamente esto demuestra el gran número de detenciones que se llevan a cabo en España respecto a otros lugares.

EL AGENTE RADICALIZADOR

No obstante, el responsable de la sección reconoce que en casos en los que existe un agente radicalizador que actúa como reclutador y captador la situación es más compleja, ya que la gran mayoría de veces operan desde fuera de Europa.

"Como sea de un país que no colabora con nosotros, ahí nos quedamos", considera, si bien desde el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) se realizan diversas investigaciones de forma conjunta con operadores como Europol e Interpol para maximizar la cooperación internacional.

COORDINACIÓN CON MOSSOS Y GUARDIA CIVIL

En Catalunya tanto los Mossos d'Esquadra, como Guardia Civil y Policía Nacional llevan a cabo sus respectivas investigaciones relacionadas con el yihadismo, en algunos casos compartidas dependiendo de la tipología y de su estado acaban realizándolas por su parte.

"Tenemos una relación fluida. Nos comunicamos todo aquello que se puede y debe comunicar. Hablamos porque es difícil que siempre estemos en un mismo nivel, pero quizás la sinergia de estar los dos cuerpos a la vez nos lleve más lejos que solo uno", afirma el inspector, que remarca el papel del CICO, al que se le comunica en primera instancia cualquier información relacionada con el terrorismo.