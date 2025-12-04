Joan Clos afirma que prohibir la compra especulativa no mejorará el acceso a la vivienda

Archivo - El exalcalde Joan Clos, durante una entrevista para Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Barcelona y exdirector ejecutivo de ONU Habitat, Joan Clos, ha afirmado este jueves que prohibir la compra especulativa de viviendas en Barcelona y el conjunto de Catalunya "no sirve para aumentar la accesibilidad y son impedimentos".

"Mientras la rentabilidad de la inversión esté en el entorno de los bonos del tesoro, no veo por qué la gente no puede tener 1 o 2 viviendas o 3 o 4", ha dicho en una entrevista de 'Ser Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha recetado que las administraciones construyan más viviendas protegidas sin endeudarse a través de concesiones públicas, "como con las autopistas o los pantanos".

Ha apuntado que, si aumenta la oferta de vivienda pública, se repercutirá en los precios del mercado libre, pero que es preciso que se vea que "hay un operador público presente que tiene mucha importancia".

"Mientras la presencia del sector público en el mercado total sea marginal, la influencia sobre los precios será marginal", ha concluido.