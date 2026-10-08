Joan Font (Bon Preu), Reconeixement a la Personalitat Cecot 2026

Las autoridades presentes en la 31 Nit de l'Empresa - EUROPA PRESS

La patronal entrega 12 reconocimientos más a empresas y entidades

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente y director general del grupo Bon Preu, Joan Font, ha recibido este jueves el Reconeixement a la Personalitat Cecot 2026, en el marco de la 31 Nit de l'Empresa.

Han participado en el acto el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el alcalde de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Josep Maria Vallès; el presidente de Cecot, Xavier Panés, y la la presidenta del Cercle Cecot de Joves Empresaris, Marta Raventós, entre otros.

También han estado el presidente del Parlament, Josep Rull, y el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, entre otros.

Font ha mostrado su agradecimiento por el galardón y ha dicho que los empresarios deben explicarse más: "No debemos rendirnos a la demagogia y tenemos que explicar las certezas y argumentos que tenemos".

Ha asegurado que en Bon Preu nunca pondrán franquicias "para explotar a la gente que acaba de llegar trabajando 24 horas al día o viviendo en la tienda", ni contratarán riders que trabajan sin seguro y por bajos sueldos, ya que ha dicho que no son los trabajos que necesita Catalunya.

Por otro lado, ha mostrado su preocupación por el futuro de pilares de la sociedad como la educación y la sanidad si no se invierte y que no "acaben como Rodalies".

Ha pedido que haya acuerdos de país con "los cuatro o cinco temas fundamentales del país y actuar rápido".

EMPRESAS Y ENTIDADES

Cecot ha entregado otros 12 reconocimientos a empresas y entidades centenarias, entre las que están los centenarios BJC-Fábrica Electrónica Josa, Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Terrassa (Coact) y PR Stamp.

Los Reconeixements al Progrés Empresarial ponen en valor iniciativas empresariales y trayectorias vinculadas a diferentes ámbitos de transformación y contribución empresarial.

Las empresas reconocidas este año han sido Roca Group en la categoría de Eficiencia energética y sostenibilidad; Smilics, en Transformación digital en la industria; Columat, en Transformación digital en servicios; Culinarium, por Comercio Innovador, y Envio x Envio en Mejor Iniciativa Empresarial.

También a Anudal Industria, en el premio CaixaBank a la Pime Responsable; a Viena en el premio Vitaly a la Empresa Saludable; a Grupo Zanini por la Gestión del Talento, y a Fundació Catalunya Cultura, a la Contribución Colectiva.