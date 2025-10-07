Joan Garriga (Vox) acusa a Illa de distraer en el DPG con el anuncio de la Casa d'Acollida Palestina

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, inteviene en un pleno del Parlament - KIKE RINCON-EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha tachado de previsible el discurso del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Debate de Política General (DPG) de este martes y ha afirmado que "ha distraído la atención con temas de Gaza".

Lo ha dicho en una rueda de prensa tras finalizar el discurso de Illa, después de que el presidente haya anunciado el programa Catalunya Casa d'Acollida Palestina que busca "acoger, cuidar y dignificar las estancias temporales de personas palestinas en Catalunya".

"El PSC dice que Catalunya va en marcha y Vox dice que Catalunya no marcha", y ha criticado también que Illa haya defendido la aplicación de la ley de amnistía.

VIVIENDA E IMPUESTOS

En cuanto a vivienda, ámbito en que el presidente ha centrado su principal anuncio ante el pleno, el portavoz de Vox ha criticado los precios y ha asegurado que la vivienda "es más cara desde que gobierna el PSC".

Asimismo, ha tachado de falsos los datos macroeconómicos que ha anunciado Illa, ha criticado la gestión de las infraestructuras y ha defendido una bajada de impuestos.

El grupo de Ignacio Garriga defenderá también este miércoles en la continuación del Debate de Política General propuestas en materia de seguridad.