Joan Garriga (Vox) asegura que el 11 de septiembre "no es la Diada de los catalanes"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga. - EUROPA PRESS

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha asegurado este martes que "el 11 de septiembre no es la Diada de los catalanes" y ha explicado que su partido no participará de los actos institucionales.

En rueda de prensa desde el Parlament ha tachado la celebración de la Diada de "guerracivilista" y ha afirmado que 'Els Segadors' es un himno violento que no representa al conjunto de los catalanes, textualmente.

También se ha referido, en materia de financiación, a la recaudación del IRPF por parte de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), que ha considerado "supone un atraso para los catalanes".

En este sentido, ha anunciado que Vox ha pedido la comparecencia de la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y ha criticado que supondrá un mayor "infierno fiscal".

"Es otro paso más para el golpe de estado separatista con la ayuda inestimable del PSC", ha criticado, y ha subrayado que cuando Vox gobierne recuperará la igualdad entre españoles, en sus propias palabras.

INICIO DE CURSO ESCOLAR

También ha valorado el inicio de curso escolar: "Los padres no podemos escoger un proyecto lingüístico", ha lamentado, reclamando que se pueda elegir entre la enseñanza en catalán o en castellano.

Además, ha criticado el descenso casi generalizado en los resultados educativos, según él, y la falta de recursos: "Todavía hay 900 barracones", ha destacado.

En relación a la prohibición de teléfonos móviles en escuelas e institutos, ha reprochado al Govern "imponer un modelo para todos" ya que asegura que hay escuelas privadas que aplican esta medida desde hace 10 años.