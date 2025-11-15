Joan Garriga (Vox) interpelará a Parlon para "que ponga freno a la inseguridad" en Catalunya

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en declaraciones a los medios desde Palafolls (Barcelona) - VOX

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado que Vox interpelará esta semana a la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, "para que ponga freno a la inseguridad que avanza en muchísimos barrios de Catalunya".

Lo ha declarado este sábado a los medios en Palafolls (Barcelona), donde Garriga empieza a notar lo que asegura que pasa en otras poblaciones: "Esa presencia de inmigración descontrolada que causa inseguridad, desvirtúa nuestra identidad y satura los servicios públicos".

Por eso ha reclamado aplicar las medidas propuestas por Vox, como más medios para la policía, que los agentes no tengan miedo de actuar en la calle, endurecer las penas, bajar la edad penal a los 12 años y "deportar a los delincuentes extranjeros a sus países de origen para que cumplan allí sus condenas".

Según él, el 52% de los detenidos de las cárceles catalanas son extranjeros y, en Barcelona en 2024, el 80% de media de los detenidos han sido extranjeros.

"Tenemos que revertir esta situación, tenemos que recuperar esos barrios tranquilos donde las familias puedan pasear con tranquilidad, tener trabajo, vivienda y poder formar familias", ha añadido.