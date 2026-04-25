Joan Garriga (Vox) recitifica y dice que "español es el que tiene la nacionalidad española"

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha rectificado las declaraciones en las que aseguró que solo son españoles los que tienen ambos progenitores españoles: "Español es el que tiene la nacionalidad española".

Lo ha dicho este sábado en declaraciones a la prensa, en las que ha dicho que se equivocó y dejó la respuesta a medias, y en las que ha añadido que "hay más formas de adquirir la nacionalidad" española.

Garriga ha dicho que PSOE y PP han "facilitado en exceso el acceso a la nacionalidad" y que Vox se compromete a endurecer este acceso.

Asimismo, ha celebrado los pactos entre PP y Vox en Extremadura y Aragón y ha subrayado que se ha "establecido la prioridad nacional para acceder a la vivienda".

SANT JORDI

Garriga ha criticado las agresiones que ha dicho que sufrieron las paradas de Vox durante la celebración de Sant Jordi, especialmente, ha señalado, en Barcelona, Sabadell, Mataró (Barcelona) y Cambrils (Tarragona).

Ha asegurado que el partido emprenderá acciones legales "contra los autores materiales e intelectuales de las agresiones" y ha pedido que el resto de grupos parlamentarios condene los hechos.

Ha dicho que fue una violencia "exagerada, inadecuada y muy condenable" y ha asegurado que es una violencia que no sale de la nada.

En este sentido, ha señalado a los miembros del grupo parlamentario de la CUP y ha criticado que la Mesa del Parlament y el Govern no actúen para evitarlo.