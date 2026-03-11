Joan Gràcia dirige 'Trestias' en el Teatre Apolo de Barcelona

Gràcia junto a Fernández, Pintado y Jódar. - DAVID RUANO

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Joan Gràcia, exmiembro de la compañía Tricicle, dirige en el Teatre Apolo de Barcelona la obra 'Trestias', protagonizada por Diana Fernández, Diana Pintado e Irene Jódar.

El espectáculo, que se podrá ver los días 13, 21 y 27 de marzo, es "desconcertante, nocturno, desinhibido, natural y cómico", con números ligeros y monólogos cargados de ironía, informa el teatro en un comunicado de este miércoles.

Según Gràcia, 'Trestias' es "la respuesta a la necesidad de un humor inteligente hecho por mujeres poderosas y es también un homenaje a la libertad, al cuerpo y a la necesidad de reírse de una misma mientras bailas o cantas como si nadie te estuviese mirando".