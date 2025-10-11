Joe Dante, Gran Premio Honorífico de Sitges, sobre Trump: "Piensa que es un rey, pero no lo es"

Teme que se pueda perder "personalidad" con el uso de la IA en el cine

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

El director norteamericano Joe Dante, realizador de películas como 'Gremlins', 'Exploradores' y 'El chip prodigioso', ha criticado las políticas del presidente norteamericano Donald Trump: "Este tipo no es un rey. Piensa que es un rey, pero no lo es, y no tiene los derechos que dice que tiene".

En un encuentro con medios este sábado durante el Festival de Sitges, en el que recibirá este domingo uno de los Gran Premio Honorífico, y preguntado por si un contexto sociopolítico como el actual puede beneficiar la creatividad en el cine, ha dicho que cuando se cierne la oscuridad hay que tratar de "brindar luz".

Ha afirmado que en la actualidad el sector de los negocios en Estados Unidos concede lo que sea a Trump para que los deje en paz, pero ha considerado que habrá un momento que la sociedad dirá que "no puede aguantar más".

Ha dicho que Trump se cree un rey y no puede sacar a la gente de las calles como en la antigua Alemania del Este porque es "ilegal", y ha lamentado que la Corte Suprema de Estados Unidos le haya concedido inmunidad para hacer lo que quiera.

Además, ha recordado que el poder ejecutivo es solo uno de los tres poderes y que el legislativo, el Congreso, está "asustado" con Trump y por perder sus trabajos, y ha remarcado que si las películas de terror están basadas en el miedo, es ese miedo lo que está recorriendo ahora su país, señalando que su mayor temor es que ese miedo triunfe.

Ha bromeado que, pese a basar uno de los personajes de 'Gremlins 2' en Donald Trump, "rechaza completamente" haber contribuido a que posteriormente se convirtiera en presidente.

"SUS FILMES, SUS HIJOS"

Joe Dante, que ha asegurado estar muy honrado por recibir el Gran Premio Honorífico de Sitges, ha dicho que siempre se ha sentido "libre" para rodar lo que quisiera, y ha subrayado que el tipo de películas que más le gusta ver es el cine independiente.

Ha asegurado que sus filmes son como sus "hijos", con algunos que son desagradables u otros que tienen algunos errores, pero que a todos los ama, pero ha dicho que la película con la que más se divirtió fue 'El chip prodigioso'.

Ha dicho que le hubiera gustado rodar un western, uno de sus géneros preferidos, pero cree que ha perdido su "oportunidad" para hacer uno, y ha señalado que no ve una serie de televisión de sus películas, aunque ha recordado que se hizo una precuela animada de 'Gremlins'.

Preguntado por el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el cine, ha dicho que teme que se pierda "personalidad", ya que se podrán crear localizaciones y personajes que el público no sepa que no son reales, y ha pronosticado que lo primero que sustituirá serán los efectos CGI y que habrá que ver cuanta personalidad se pierde.

Dante, que comenzó su carrera haciendo trailers, ha dicho que los actuales son "demasiado largos", y ha añadido que ahora la manera de vender películas es a través de Internet y las redes sociales.

El director ha explicado que vendió el trineo de 'Ciudadano Kane' tras años en su posesión, y ha bromeado que si se hiciera una película sobre su vida la primera frase que se debería decir sería rememorando ese filme con el protagonista moribundo pero diciendo 'Gremlins'.