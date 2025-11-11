Joe Jackson presentará su nuevo disco en conciertos en Madrid, València y Barcelona

Cartel promocional de los conciertos en España de Joe Jackson. - HOUSTON PARTY MUSIC

BARCELONA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El británico Joe Jackson presentará su próximo disco, 'Hope And Fury', en el Teatro La Latina de Madrid, el 20 de octubre de 2026; La Rambleta de València, el 21 de octubre; y el Paral·lel 62 de Barcelona, el 23 de octubre.

Jackson publicará 'Hope and Fury' el 10 de abril, un álbum en el que "regresa al presente y a su sonido más comercial", y vuelve al presente, informa la promotora Houston Party en un comunicado este martes.

Las entradas saldrán a la venta a las 10 horas de este viernes, si bien a las 12 horas del miércoles habrá preventa para usuarios registrados previamente.