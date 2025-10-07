John Coetzee asegura que cada lengua "ve el mundo de su propia forma independiente"

Participa en el debate 'La palabra justa' del Cccb

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El escritor sudafricano John M. Coetzee, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2003, ha asegurado este martes que cree que cada lengua "ve el mundo de su propia forma independiente".

Así lo ha explicado durante un debate en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Cccb) junto a su traductora al castellano, Mariana Dimópoulos, conducido por la editora Valerie Miles.

En el debate se han abordado cuestiones sobre la filosofía del lenguaje, la traducción, la sociolingüística, la diglosia, la adquisición del lenguaje o la lengua materna, entre otros.

TRADUCCIÓN Y 'LENGUA MATERNA'

A partir del ejemplo de una conversación con su traductor al vietnamita, idioma que tiene palabras para 'hermano mayor' y 'hermano menor' pero no 'hermano' a secas, Coetzee ha reflexionado sobre cómo a menudo la traducción de una lengua a otra --y de un medio artístico a otro-- implica "añadir detalles" en vez de quitarlos.

El escritor ha afirmado que, en un mundo "ideal", la lengua que se aprende de los padres sería con la que se aprende a experimentar el mundo, de la cual a posteriori se aprende la gramática y con la que después se aprende sobre otras cuestiones.

Sin embargo, ha señalado que hay centenares de millones de personas que viven una "vida lingüística dual", en la que se habitan dos esferas: la de la lengua materna y la de la lengua nacional o imperial, con la que a menudo escriben y trabajan.

"¿Cómo debe ser tener el guaraní de lengua materna pero vivir de leer y escribir en portugués? ¿Cómo debe ser tener el zulú de lengua materna y hacerlo en inglés? Este fenómeno es tan prevalente que, para mí, complica la noción de lengua materna", ha reflexionado.

Ha señalado la "dimensión política" del lenguaje ejemplificándolo con el caso de su familia, en la que desde hace 3 generaciones la lengua hablada en casa --polaco, alemán, inglés o 'protoafrikaans'-- no se corresponde con la oficial.

MARIANA DIMÓPOULOS

Dimópoulos ha asegurado que, en cualquier discusión sobre lenguas, no hay una "posición neutra", sino que pueden ser honorados, amados o tratados con sospecha, y ha dicho textualmente que el uso del lenguaje es complejo, es fascinante y, a veces, es injusto.

"Traducir es el juego de hacer explícitas muchas cosas mientras cubres otras con un mantel de elegancia discreta", ha dicho.

Ha reflexionado sobre el problema de la especificidad en la traducción, con los ejemplos del español y el alemán que tienen pronombres distintos según la formalidad del registro (tu/usted, 'du'/'Sie'), algo que no pasa con el inglés.

La traductora también ha hablado de la ausencia en el texto, y ha apuntado cómo a veces deben imaginar "lo que no se dice en un libro", que a menudo depende de varios factores, entre los cuales cómo de distante es el texto a nivel temporal y cultural.

Asimismo, ha dicho que, en muchos contextos, "la lengua materna se ha casado con la patria", algo que solo se ha institucionalizado en el último siglo y que puede sentirse forzado cuando la oficial no es la lengua materna.