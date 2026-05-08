Jordi Albert (ERC) exige el cese de Trapero por la presunta infiltración de Mossos entre docentes

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, en rueda de prensa desde el Parlament este viernes - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de ERC en el Parlament, Jordi Albert, ha exigido este viernes el cese del director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, después de que CGT, la Intersindical y Ustec·Stes, haya asegurado que descubrieron a 2 agentes de paisano del cuerpo en una asamblea de Barcelona este miércoles.

Albert ha pedido a Trapero que "deje de esconderse" y dé explicaciones al respecto, petición que ha hecho extensiva a las conselleras de Educación, Esther Niubó, y de Interior, Núria Parlon, y ha elevado la responsabilidad al ámbito político en caso de que Trapero no cese, ha dicho en rueda de prensa desde el Parlament.

Ha calificado los hechos de "inadmisibles e intolerables" y ha apuntado que, ante las movilizaciones y huelgas previstas en el sector educativo, la respuesta es menos policía y más diálogo.

"Ayer se descubrió, pero ¿en otras asambleas de trabajadores y trabajadoras había Mossos infiltrados? ¿Se puede descartar? Es una estrategia del actual Govern y del actual director de la policía?", se ha preguntado.

Preguntado por si este supuesto hecho afecta a la negociación presupuestaria con el ejecutivo catalán, Albert ha precisado que los republicanos se quieren "focalizar" en la petición de cese de Trapero.