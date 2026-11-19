Garcia de Gomar, Savall, Castaldi y los protagonistas de la obra en el escenario del Liceu. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatre del Liceu acogerá del 25 de noviembre al 1 de diciembre 4 funciones de 'La clemenza di Tito' de W.A. Mozart, bajo la dirección musical de Jordi Savall (encabezando la formación Le Concert des Nations) y con la producción teatral y dirección de escena de David McVicar.

En una rueda de prensa de este miércoles, Savall ha destacado que podrá escucharse el sonido de la música tal y como Mozart la había pensado: "Lo que oiremos en este concierto no en solamente una orquesta de instrumentos originales, no es solamente un conjunto pequeño, sino otros colores, otras articulaciones, otros fraseos, otro equilibrio".

Savall ha destacado que, en Mozart, la emoción no viene de la potencia sino de los contrastes y el diálogo, de lo "más íntimos", por lo que deben cuidarse particularmente los matices.

El Director Artístico del Gran Teatre del Liceu, Víctor Garcia de Gomar, ha asegurado que se trata de una obra excepcional por la formación musical que la interpreta y por la reposición que se representa, a cargo de Leo Castaldi, que "seguramente" es la última vez que se pueda ver en el Liceu.

'LA CLEMENZA DI TITO'

'La clemenza di Tito' es una 'opera seria' en dos actos, con libreto de Pietro Metastasio y Caterino Mazzolà, que se estrenó en Praga (Chequia) en 1791 y llegó al Liceu, por primera vez, el 14 de diciembre de 1963, donde se pudo ver por última vez en febrero de 2020.

En la ópera, Vitellia, hija ficticia del antiguo emperador romano Vespasiano, quiere recuperar el trono de su padre a través del matrimonio, pero en descubrir que el emperador quiere casarse con su hermana Servilia, manipula al joven Sesto para que le asesine.

A partir de aquí, se desarrolla una trama de amor, muerte, traición, poder y, en particular, remordimientos, perdón y compasión.

PSICOLOGÍA Y EMOCIÓN

El repositor de la obra, Leo Castaldi, que creó está versión para un festival de Aix-en-Provence (Francia) en 2011, ha destacado que el espacio escénico está inspirado en la disposición original concebida por Mozart, y que el vestuario, pese a estar ambientada la obra en la antigua Roma, es posnapoleónico.

Ha remarcado que, en Mozart, siempre hay una atención particular a lo humano en términos de sentimientos, de psicología, de emoción: incluso pese a tratarse de un emperador, habiendo una cuestión política muy importante, la faceta "muy personal" de cada personaje sigue siendo esencial.

Para él, es un ejemplo de la dirección de escena de David McVicar: "Encontraréis unos personajes trabajados hasta la obsesión", capaces de liberar todos sus nudos emocionales y psicológicos.

TITO, VITELLIA Y SESTO

Jack Swanson, que encarna a Tito, ha dicho que durante su proceso de aprendizaje ha pensado en que el poder viene "del respeto" y de la humildad, algo que se refleja en su personaje y su capacidad de perdonar, y ha celebrado poderse centrar principalmente en el texto.

Preguntado por si le ha venido Trump a la cabeza mientras ensayaba, ha dicho que piensa que los mejores líderes son aquellos que son capaces de reconocer sus errores: "Respeto a alguien que diga que ahora haría las cosas de forma distinta".

Aurora Marthens, Vitellia en la obra, debuta en el Liceu y en el personaje, y ha destacado que representa a una mujer que, pese a su posición privilegiada, debe acercarse al poder a través del matrimonio, y que debe tomar decisiones difíciles con "muchos sentimientos", muchas emociones, que a la vez intenta esconder.

"Disfruto retratando a este personaje, todo lo que hace me sale muy natural. Puedo sentir su proceso de pensamiento", ha sostenido.

Además, ha puesto el foco en la cuestión de género: "Estoy segura que a lo largo de la historia hay muchas mujeres, tanto en el poder como no, ricas y pobres, que tuvieron que tomar decisiones muy mezquinas en distintas situaciones a causa de su género".

La intérprete de Sesto, Marianne Crebassa, ha subrayado que le gusta que su personaje, como hombre, se muestre vulnerable, se exponga y viva tanta variedad de emociones, abordando cuestiones como el amor, la amistad, la lealtad o la muerte.

Crebassa, que debuta en el Liceu, se ha mostrado agradecida de poderlo volver a encarnar una vez más a este personaje: "No me canso de este rol, creo que nunca me cansaré de Sesto, porque este hombre es especial".