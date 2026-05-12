Las Jornadas Abiertas del Puerto de Barcelona incluyen un baile de barcos y el faro del Llobregat

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y el director del Port Vell, David Pino - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de las Jornadas Abiertas del Puerto de Barcelona incorpora visitas terrestres al faro del Llobregat y un baile de barcos, que contará con la participación de embarcaciones de prácticos y amarradores, y los remolcadores coordinarán movimientos con el ritmo de la música y con salvas de agua.

Lo han explicado este martes en rueda de prensa el presidente del enclave, José Alberto Carbonell, y el director del Port Vell, David Pino, que han recordado que las jornadas se celebrarán el 30 y 31 de mayo, y también ha participado el presidente de la Associació contra el Càncer a Barcelona, Laureano Molins, para presentar la 10 edición de la carrera KM Contra el Càncer Deichmann.

El Puerto ha puesto a disposición de los usuarios 5.000 visitas guiadas por tierra y por mar, además de actividades familiares y nuevas propuestas, y las visitas se podrán reservar a partir del 19 de mayo con una aportación de un euro, que se destinará a la Fundació Cram y a Stella Maris.

Carbonell ha celebrado que la edición de este año significa la consolidación del evento y ha señalado que se incorporan nuevas actividades y se establecen "nuevas complicidades".

Ha explicado que la previsión es superar los 15.000 visitantes de las jornadas del año pasado y que, para lograrlo, se han incrementado las plazas disponibles en las actividades que requieren confirmación de asistencia.

Pino ha agradecido a entidades, asociaciones y comerciantes, que ha dicho que cada año "son más y más y más", por su interés en formar parte de las jornadas.

CARRERA SOLIDARIA

La carrera solidaria KM Contra el Càncer Deichmann se hará el domingo 31 de mayo a partir de las 9 horas y la recaudación se destinará al 100% a la investigación y a la Associació Contra el Càncer.

La carrera contará con distancias de dos y cinco kilómetros, además de carreras infantiles, y se realizará en el entorno del Port Vell.

Molins ha mostrado su satisfacción por la celebración de la décima edición de la carrera, que ha dicho que es familiar y que se puede hacer corriendo o andando.

Ha explicado que el lema de la carrera es 'I tu, x qui corres?', y ha subrayado el carácter solidario del encuentro: "Será más que una carrera: habrá actividades infantiles, talleres y música en directo".

ACTIVIDADES PARALELAS

Las Jornadas Abiertas también contarán con actividades paralelas organizadas junto a entidades, empresas y asociaciones vinculadas al Puerto y a la ciudad.

Entre ellas, está la jornada 'Vora el Mar', que se realizará en el World Trade Center y que contará con actuaciones musicales, actividades infantiles y talleres familiares.

Además, la actividad 'Navega el Port', impulsada por la Fundació Barcelona Capital Nàutica, ofrecerá salidas demostrativas y participativas en embarcaciones ligeras para mostrar la navegación a vela.