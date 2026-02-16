José Manuel Segura (Iqoxe) asume también la dirección de IQLIT dentro de CL Grupo Industrial

El nuevo presidente de la empresa de emulsiones poliméricas Iqlit, José Manuel Segura. - IQOXE

TARRAGONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director de Iqoxe, José Manuel Segura, ha sido nombrado director de la empresa de emulsiones poliméricas Iqlit y, por extensión, asume también la dirección general de la División Química del CL Grupo Industrial, informa la petroquímica en un comunicado este lunes.

Con una trayectoria de más de 40 años, Iqlit lleva desde 2015 formando parte del grupo empresarial y ha orientado su estrategia al desarrollo de tecnología avanzada en sus aplicaciones, que tienen múltiples usos en distintos sectores económicos, como son las pinturas, la construcción, las pegatinas o el textil, entre otros.

Segura se ha mostrado ilusionado con esta nueva etapa y ha manifestado su voluntad de "mantener esta compañía como el referente que ha sido desde siempre", pero con una nueva visión estratégica que la lleve a seguir creciendo y contribuyendo a una química de calidad y medioambientalmente responsable, en sus palabras.

El nuevo presidente acumula una experiencia de más de 30 años como jefe de planta, director de producción y director de fábrica, siempre vinculado a BASF Tarragona y, en los últimos cuatro años, como director general de Iqoxe.

También fue vicepresidente de la junta directiva de la Asociación Empresarial Química de Tarragona (Aeqt) y presidente de Aitasa.