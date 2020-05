Josep Bargalló: "Todas las escuelas acogerán a los alumnos de familias que lo necesiten"

Catalunya empezará a abrir este lunes escuelas e institutos en territorios en Fase 2 de la desescalada

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha mantenido que "todas las escuelas acogerán a los alumnos de familias que lo necesiten" en las regiones en la Fase 2 de la desescalada, donde los centros educativos podrán abrir desde este lunes.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha valorado las reservas de algunos centros al respecto: "No querer abrir, no lo ha expresado casi ninguna escuela. Algunas escuelas han expresado dudas".

Algunos centros abrirán "un par de días más tarde", pero la Conselleria está convencida de que todos prestarán el servicio público correspondiente con el apoyo de la Generalitat, que reconoce sus dificultades y les apoya, ha dicho Bargalló.

Catalunya empezará a abrir este lunes escuelas e institutos en territorios en Fase 2 de la desescalada por el coronavirus, para actividades no lectivas y grupos reducidos en los cursos de cambio de etapa, acogida en la etapa infantil y con tutoría personalizada para los estudiantes que lo requieran, siempre voluntaria.

ASISTENCIA

Según la Conselleria, "seguramente un 5%" de los alumnos en educación infantil volverá a las escuelas, que abrirán para cubrir necesidades de conciliación, y sexto de primaria es el curso en el que prevén una mayor afluencia.

En junio, "los grupos como tal solo serán los de final de etapa", mientras que a los alumnos de otros niveles se les ofrecerán actividades individuales y de acompañamiento personalizado.

Bargalló ha explicado que, en un escenario de reapertura gradual, se ha optado por priorizar la atención a familias con hijos de 0 a 6 años: "La conciliación hasta los 12 años era una servicio que no podíamos dar completo".

VACUNAS OBLIGATORIAS

En estos momentos, "el alumno que no esté con la vacunación al día ahora, en el mes de junio, no puede ir a la escuela", y este curso no se retomará el servicio de comedor.

"Dentro de la escuela los niños no tienen que ir con mascarilla", y los profesores solo deberán llevarla cuando tengan un contacto directo físico con el alumno y no puedan mantener la distancia de seguridad de dos metros.

Ha descartado que en junio pueda haber "aglomeraciones de alumnos o de padres" en las entradas y salidas al colegio, a diferencia de lo que puede ocurrir en septiembre; por esa razón, entonces se fijarán franjas horarias para evitarlo.