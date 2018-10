Josep Casals viaja en un ensayo a la "crisis" del XX de la mano de artistas y pensadores

Publicado 23/11/2015 13:49:19 CET

Defiende que la cultura crítica es precisamente donde Europa puede sacar fuerza para salir adelante

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El filósofo y doctor en Historia del Arte Josep Casals viaja en el ensayo 'Constelación de pasaje. Imagen, experiencia, locura' (Anagrama) a la "crisis" que sacude a Europa en el siglo XX de la mano de artistas y pensadores, que van desde Nietzsche, Offenbach, Manet, Rimbaud, Gauguin, Cézanne, Valéry, Rodin a Blanchot, Duchamp, Duras, Barthes y Foucault, entre otros.

El editor Jorge Herralde ha felicitado la "enorme capacidad de erudición y vinculación" del autor, que en el libro --de casi 1.100 páginas-- aborda los cien años que median entre la fecha simbólica de la primera revolución proletaria con La Comuna (1871) y las últimas décadas del siglo XX.

Durante la presentación de la obra en rueda de prensa, Casals (Premio Anagrama de Ensayo 2003) ha comparado el libro con un "viaje, una travesía en el espacio y el tiempo" en que se hilvanan autores, obras y ambientes que hacen presente una Europa alternativa a la Europa oficial de hoy.

"Esos cien años, constituyen para mi un largo periodo de pérdida de inocencia y profundísimas transformaciones con la revolución en el horizonte", ha subrayado Casals, que parte de la muerte de Dios que afirma Nietzsche y llega a la crisis mortal que reconoce Walter Benjamin.

Se trata de un análisis de la crisis humana de la que ya habló Mallarmé y que plasmó Marx y Rimbaud, y que no se ciñe a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con las guerras mundiales, sino que atañe a todo el siglo.

LA FUERZA DE LA CULTURA CRÍTICA

Casals ha defendido que de la cultura crítica es precisamente donde Europa puede sacar fuerza para salir adelante: "La de hoy es una imagen regida por directrices financieras y a corto plazo de estados y burocracias concepciones universitarias que abandonan los criterios que encarnan los autores presentados".

"Frente a esto he querido mostrar una Europa que existió que se cita, se homenajea pero que no se examina en lo que tiene de perturbador para el modelo vigente", ha explicado el escritor, que en el prefacio se refiere a la obra como un libro europeo que no de una Europa que se identifica con ese nombre.

DESAFÍO DEL LIBRO

"El desafío del libro ha sido entrar a fondo en esos autores y esas obras y dar a ver lo importante que puede ser para nosotros, sin perder los temas y motivos que dan coherencia al libro y le permiten dar una visión panorámica", ha señalado el escritor, que no quiere decirle al público cómo pensar, sino darle herramientas para ser crítico.

Pese a la ambición del libro, se estructura y explica de forma fluida para que lo pueda leer gente diversa a través de distintos planos y estratos, ha señalado Casals, que en el libro también explora el fenómeno del narcisismo, tan "fundamental" en la sociedad actual.