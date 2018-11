Josep González asegura que a Pimec le preocupa que no se aprueben los presupuestos del Estado

Publicado 08/11/2018 18:13:34 CET

"Desearíamos que no fuera así", afirma el presidente de la patronal

LLEIDA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), Josep González, ha expresado este jueves la preocupación de su organización por la posibilidad de que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado al ser preguntado por cómo valoraba el anuncio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de que el PDeCAT no apoye las cuentas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Como Pimec nos preocupa que no haya aprobación de presupuestos, sin más lecturas, no quiero lanzar un mensaje de no estar de acuerdo con Torra o con Sánchez, eso ya es un tema político, preocupa el hecho en sí de que haya dificultades para aprobar presupuestos, desearíamos que no fuera así", ha afirmado en Lleida, en una jornada organizada por la patronal.

"Sean los nacionales o los autonómicos, nos preocupa siempre que no se aprueben los presupuestos y que, por tanto, se tengan que prorrogar porque quiere decir que no puedes planificar el año que quieres trabajar y eso no es bueno", ha insistido González.

El presidente de Pimec ha considerado que la prórroga de los presupuestos dificulta la gestión: "Si hay un Gobierno que presupuestaba una expansión social y no se aprueban los presupuestos y el año anterior no había expansión social este tema ya no lo podrá hacer".

En este sentido ha añadido que "una empresa que no planifica y que no tiene presupuesto para el año siguiente puede sobrevivir pero tiene las cosas un poco forzadas y eso igual lo tienen que hacer los gobiernos".