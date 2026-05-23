Josep Rull y Joan Talarn inauguran los Espais de Memòria de Montoliu en Lleida - DIPUTACIÓ DE LLEIDA

LLEIDA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlament, Josep Rull, y el de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, han inaugurado este sábado los Espais de Memòria de Montoliu de Lleida.

En un comunicado, la Diputación de Lleida ha explicado que Talarn ha defendido los Espais de Memòria como un "derecho colectivo y permanente" y herramienta para preservar la dignidad y la historia.

También ha subrayado el compromiso de la Diputación con las políticas de memoria histórica y con la recuperación de espacios vinculados a la represión y la lucha democrática.