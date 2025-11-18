Josep Santacreu (Cámara de Barcelona), elegido nuevo presidente de la Ascame

El presidente de la Cámara de Barcelona y nuevo presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame), Josep Santacreu, junto con el presidente saliente, Ahmed El Wakil. - ASCAME

Santacreu ha alabado la labor de su predecesor, Ahmed El Wakil

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu, ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria del Mediterráneo (Ascame), tomando el relevo de Ahmed El Wakil, informa la entidad en un comunicado este martes.

Así lo ha decidido el comité ejecutivo de la institución, su máximo órgano de decisión, reunido este martes en la Llotja de Mar de Barcelona, tras ser la candidatura de Santacreu la única que se ha presentado y de haber sido ratificada por la secretaría general y por la asamblea general.

Santacreu ha alabado la labor de su predecesor: "A pesar de las dificultades que han golpeado recientemente al Mediterráneo --como la pandemia, tensiones geopolíticas y desastres naturales--, Ahmed El Wakil ha reforzado el papel clave de Ascame de apoyar y defender los intereses de sus miembros y de contribuir activamente al desarrollo económico de la región".

Ha asegurado asumir esta nueva responsabilidad "con el máximo respeto hacia el legado de Ahmed El Wakil" y dice hacerlo comprometido a defender los intereses del sector privado de la región y a trabajar por un Mediterráneo más fuerte, más unido y más resiliente para las generaciones futuras, en sus palabras.

Por su parte, El Wakil ha reivindicado el rol de las cámaras del Mediterráneo "a la hora de liderar la transformación de la región y consolidar su papel estratégico en el escenario internacional", así como para fortalecer la cooperación internacional, atraer inversión y promover el emprendimiento de jóvenes y mujeres.

DECLARACIÓN DE BARCELONA

Ascame, junto con organizaciones empresariales de Europa, África y el mundo árabe, ha impulsado este martes la Declaración de Barcelona para el Desarrollo Económico del Mediterráneo, que incluye 30 iniciativas para fortalecer la cooperación, impulsar la innovación y fomentar la prosperidad sostenible en toda la región.

La renovación de los órganos de gobierno de Ascame ha coincidido con la conmemoración del 30 aniversario del Proceso de Barcelona, considerado el punto de inicio de la cooperación euro-mediterránea "al reunir a países de ambas orillas de la región y fomentar el diálogo político, integración económica e intercambio cultural".

Y el lanzamiento de la Declaración de Barcelona coincide con el Nuevo Pacto por el Mediterráneo, aprobado este año por la Comisión Europea para reforzar la cooperación y la integración económica en toda la región.