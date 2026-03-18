ERC pide a Illa cumplir lo acordado con ellos para poder "acompañar" al Govern en los Presupuestos

El presidente del Consejo Nacional de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep María Jové, durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 25 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Illa se vuelve a enfrentar a las p - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que cumpla lo acordado con ERC en materia de IRPF para poder "acompañar y hacer posible la concreción de estos compromisos" en unos Presupuestos.

Así se ha pronunciado este miércoles en el pleno del Parlament, tras la comparecencia de Illa, a quien le ha pedido tener "garantía" de que el PSC cumplirá y no traicionará lo pactado con los republicanos.

NO COMETER "EL MISMO ERROR"

También le ha pedido que "no vuelva a cometer el mismo error" de presentar unos Presupuestos sin contar con el apoyo de ERC, y le ha reprochado que recuerde que el PSC apoyó las cuentas del Govern de Pere Aragonès en 2023 y 2024.

"Una cosa es condicionar una negociación para poder gestionar el IRPF y otra, bien diferente, es condicionar unos Presupuestos a un casino, a una autopista o a una ampliación" del Aeropuerto, ha afeado el líder republicano.

CONSECUECIAS DE LA GUERRA

Ante las eventuales consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, Jové ha reclamado que la Generalitat "participe de manera activa y decisiva en el diseño de la gestión de las medidas para mitigar los efectos", y ha reclamado que Catalunya no pierda oportunidades como ocurrió, según él, con los fondos Next Generation.

También le ha preguntado cómo piensa aplicar las medidas que ha anunciado para paliar los efectos de la guerra, y le ha recordado que no tiene mayoría en la Cámara catalana para "imponer su programa", tras lo que ha criticado la incapacidad del Govern para construir consensos amplios en el Parlament.