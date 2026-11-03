El 8% de los jóvenes de 18-29 años vive solo y el 46% sigue en casa de sus padres, según Eurofirms

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 8% de los jóvenes de entre 18 y 29 años en España vive solo y el 46% sigue en casa de sus padres, mientras que el 31% vive en pareja y el 7% comparte piso, según el estudio 'Generación Z y empleabilidad', impulsado por Eurofirms Group a partir de 2.000 entrevistas, informa en un comunicado este martes.

El estudio afirma que el 7% de los que viven en la casa familiar cree que se independizará en menos de un año y el 51% sitúa este horizonte temporal en tres años o más.

Entre las principales razones para postergar la independencia están la falta de recursos económicos (31%), ahorrar (20%), estar cómodo y no tener prisa (29%) y circunstancias temporales como estudios o un cambio de trabajo (14%).

En todo caso, la empresa ha explicado que los motivos cambian con la edad y que la falta de recursos económicos es más importante entre los que tienen entre 24 y 29 años (38%) que entre los menores de 23 años (27%).

COSTE DE LA VIVIENDA

El documento explica que el coste de la vivienda "no solo influye en cuándo pueden independizarse los jóvenes, sino también en otras decisiones fundamentales para su futuro personal y profesional".

En concreto, el 55% de los participantes ha afirmado que el coste o la disponibilidad de vivienda ha condicionado bastante o totalmente sus planes para independizarse, una proporción que sube al 60%.

Además, el 47% reconoce que ha condicionado en ese mismo grado sus planes de tener hijos, y el 46%, los de vivir en pareja, y el 42% ha dicho que ha condicionado sus planes de trasladarse a otra ciudad o comunidad autónoma.

ESTABILIDAD LABORAL

La estabilidad laboral es una de las claves de la emancipación de los jóvenes, ya que el 75% de las personas que prevé hacerlo en los próximos dos años considera que tiene un empleo muy o bastante estable.

Esa proporción baja al 52% entre quienes lo sitúan a más de cinco años y al 43% entre quienes creen que no podrán dar el paso, un grupo en el que predominan los empleos poco o nada estables.

En este sentido, ante dos ofertas con el mismo salario y funciones similares, el 57% elegiría un contrato indefinido antes que una opción con más flexibilidad.

La ceo global de la empresa, Anna Golsa, ha dicho que los jóvenes ven que un empleo estable es lo que más les acerca a construir un proyecto de vida y que "las empresas que lo entiendan y ofrezcan estabilidad, desarrollo y un horizonte profesional claro serán las que mejor atraigan y retengan el talento joven".