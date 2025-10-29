Jóvenes de Brasil y Valencia abordan la Dana y las inundaciones de Rio Grande do Sul

Archivo - Chiva tras la Dana en 2024 - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco jóvenes brasileños afectados por las inundaciones en Rio Grande do Sul han visitado Barcelona y Valencia del 20 al 28 de octubre para intercambiar experiencias sobre la reconstrucción de las zonas afectadas tras ambas inundaciones.

El encuentro 'Misión Joven para la Reconstrucción' está promovido por el gobierno de Rio Grande do Sul, la organización brasileña Demà Aprendiz y organismos españoles, informan los organizadores este miércoles en un comunicado.

En una sesión conjunta en Valencia, los jóvenes brasileños han presentado el programa de reconstrucción Partiu Futuro, mientras que la Fundación Horta Sud ha compartido un estudio sobre la implicación de la juventud valenciana en la respuesta a la Dana, y después han recorrido Paiporta.

Antes, en Barcelona del 20 al 23 de octubre, los brasileños se han reunido con autoridades locales, universidades y ONGs, han visitado el Distrito 22@ y el Spotify Camp Nou, como ejemplos de innovación urbana y sostenibilidad, y también los principales lugares de la ciudad.

Este miércoles han vuelto a Brasil. La delegación ha destacado que se llevan consigo nuevas experiencias y aprendizajes y que han cumplido con creces el objetivo de su misión: tender puentes dentro de una generación de jóvenes afectados y promover el diálogo sobre resiliencia, sostenibilidad y acción climática.