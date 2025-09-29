Jóvenes del centro de justicia juvenil Oriol Badia organizan una exposición sobre reinserción

La exposición Casetes-Niu d'Oriol Badia en la biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès (Barcelona) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès (Barcelona) acoge desde este lunes y hasta el 31 de octubre una exposición sobre las actividades que se realizan en el centro de justicia juvenil Oriol Badia, en la Guardiola de Font-rubí (Barcelona), para favorecer la reinserción, ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

El objetivo de la exposición Les Casetes-Niu d'Oriol Badia, coorganizada por los jóvenes internos, es explicar qué actividades se realizan mientras cumplen una medida de internamiento para lograr su reinserción.

En varias casetas-nido repartidas por la biblioteca se muestran fotografías y textos explicativos de las actividades encaminadas a favorecer la reinserción, como por ejemplo la educación reglada que se hace en la escuela y la formación profesional en los talleres de granja, huerta, jardinería y carpintería, entre otras.

De hecho, la casetas-nido han sido elaboradas en el taller del centro Oriol Badia, en el marco de la colaboración con el Festival Batecs de Font-rubí.

La exposición ha contado con la participación de todos los jóvenes del centro, que se han encargado del diseño y montaje de la exposición con la colaboración de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona y de Vinseum.