Los jóvenes con habilidades altas de búsqueda de información caen un 19,2% en 6 años según la UAB

La investigadora social de la fundación, Hannah Valerio, y el coordinador del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de la UAB, Rafael Merino - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las altas habilidades en búsqueda de información de los jóvenes de entre 16 y 25 años de España han caído un 19,2% en 6 años, pasando del 95,1% de 2019 al 76,8% registrado en 2025, según un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la fundación IMANcorp.

El coordinador del Grupo de Investigación en Educación y Trabajo de la universidad, Rafael Merino, y la investigadora social de la fundación, Hannah Valerio, han presentado este miércoles en rueda de prensa las conclusiones del informe.

Para elaborarlo, han partido de la encuesta de TIC-Hogares del INE, el indicador Skills-OVATE del Centro Europeo para el Desarrollo de la FP (Cedefop) y la encuesta PIAAC, que mide competencias transversales en la población adulta de la OCDE.

A través de estos datos, han medido las habilidades de búsqueda de información, capacidad de comunicación y de resolución de problemas y han elaborado el Índice de Competencias Digitales (ICD).

El estudio, que se elabora bienalmente y ya va por su tercera edición, apunta a que las franjas de edad por encima de los 25 años también han registrado un descenso, aunque más moderado, por lo que se refiere a la capacidad de búsqueda de información entre 2019 y 2025.

MENOS BÚSQUEDA ACTIVA

"Los jóvenes buscan activamente menos información", ha afirmado Valerio, que también ha explicado que manejan la hipótesis de que la adquisición de parte de las habilidades digitales vaya ligada a la incorporación al mercado laboral.

Además, ha detallado que la tendencia dentro de la franja de 16 a 25 años es que consuman la información de forma más "pasiva", es decir, porque los algoritmos se la muestran en vez de porque ellos la busquen.

BRECHAS

Según el informe, las altas competencias digitales en general presentan 2 brechas principales: la relacionada con la edad y la vinculada al nivel de formación académica.

Han detectado que, en las personas de más de 65 años, el ICD se sitúa en el 31,3% frente al 74,2% de la generación de entre 16 y 25 años, aunque este indicador ha aumentado 30,5 puntos en 6 años en la población de más edad y se ha reducido 1,3 puntos en la franja más joven.

La diferencia del ICD por nivel educativo también es significativa: de un 36% en la población con nivel bajo por el 79,7% de aquellos que cuentan con un nivel alto de educación, aunque en ambos grupos el indicador ha crecido a un ritmo similar desde 2019.

Los autores solo han identificado claramente estas 2 brechas, y no han apreciado diferencias significativas en función de factores como el sexo, el municipio de residencia o el país de nacimiento.

MAYOR EMPLEABILIDAD

Otra de las conclusiones del informe es que las altas capacidades digitales están vinculadas con una mayor empleabilidad independientemente de la edad y el nivel educativo: por cada punto adicional en el ICD, las posibilidades de estar empleado crecen de media un 5,9%.

Entre quienes no tienen estas competencias, el 14,7% está ocupado, porcentaje que alcanza el 65,7% entre los que las tienen.

La población inactiva representa el 80,1% de las personas sin competencias digitales y el 26,8% de quienes tienen competencias altas.

Los datos muestran que la demanda laboral de competencias digitales continúa creciendo, aunque concentrada en los perfiles altamente cualificados: son un requisito en 3 de cada 4 ofertas publicadas en línea según los datos de Cedefop, muy por encima por ejemplo de los idiomas, pedidos en el 26,5% de las ofertas.

POR ENCIMA DE LA MEDIA DE LA OCDE

En general, el estudio ha detectado que las competencias digitales "continúan mejorando" en España, por encima del promedio de la OCDE por lo que se refiere a su uso cotidiano, aunque a un ritmo más lento que durante el periodo de la pandemia, hecho que atribuyen a una fase de maduración y consolidación.

El informe no ha tenido en cuenta la inteligencia artificial (IA) generativa, que en 2019 aún no era accesible al gran público, pero los investigadores prevén incorporarla en la siguiente edición.