El joyero Enric Majoral, Premi Nacional d'Artesania 2025 de la Generalitat

El joyero Enric Majoral - GENERALITAT

BARCELONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El joyero Enric Majoral ha sido distinguido con el Premi Nacional d'Artesania 2025, en reconocimiento a "su trayectoria excepcional que le sitúa como un referente a nivel internacional en la joyería de autor contemporánea", informa la Conselleria de Empresa y Trabajo en un comunicado este jueves.

Además, el Govern ha otorgado el Premi Emprèn al estudio de diseño Atelier Mel Design; el Premi Prestigia a Ceràmiques Marcó; el Premi Restaura, 'ex aequo', al Ayuntamiento de Forallac (Girona) y al maestro marroquinero Eduardo Marín; el Premi Millor Obra Artística a la joyera Raquel Bistuer, y el Premi Talent Jove a Paula Lasheras.

Estos galardones reconocen "el valor y la relevancia que tiene la artesanía en la sociedad catalana" y quieren contribuir a dar la máxima proyección al sector.