Juan Fernández niega llamadas desde el PP de Catalunya sobre la oficialidad del catalán en la UE

Acusa a Martínez Bravo de no clarificar la asunción de responsabilidades por la Dgaia

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha negado que haya habido llamadas desde el PP de Catalunya para incidir en la decisión sobre la oficialidad del catalán, gallego y vasco en las instituciones europeas, que estaba previsto abordarse este martes en el Consejo de la UE: "No podemos hablar de llamadas porque no hemos llamado a nadie", ha sostenido.

Así se ha pronunciado este martes en rueda de prensa, al ser preguntado por las palabras del secretario general del PP, Santi Rodríguez, que este lunes admitió llamadas de los populares a dirigentes de países europeos.

"No contradigo a nadie. Si ha habido llamadas o no... Yo no he llamado a nadie, el PP de Catalunya no ha llamado a nadie", ha subrayado Fernández, que ha calificado este debate sobre la oficialidad de operación política.

El portavoz popular ha sostenido que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le interesa el catalán: "Lo único que le interesa a Pedro Sánchez son siete votos para seguir en la Moncloa protegiéndose de su corrupción, de la corrupción de su familia, de la corrupción de su partido y seguir pasando unos meses más en la Moncloa", en alusión a los 7 escaños de Junts.

REFORMA DE LA DGAIA

El portavoz popular ha señalado que los cambios para reformar la Dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) anunciados por el Govern van en la buena dirección, pero considera que "esta reforma llega tarde".

"Nos preocupa que la reforma pueda eludir la investigación sobre los hechos acontecidos y la depuración de responsabilidades de las personas que han gestionado esta situación", ha afirmado Fernández, que ha acusado a la consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, de no clarificar la asunción de responsabilidades.

Ha criticado que no se esté hablando lo suficiente de las responsabilidades tras el presunto caso de abusos sexuales a una menor tutelada, y ha sostenido que "ningún cambio de nombre puede tapar el carro de corruptelas y chanchullos que se acumulaba en la Dgaia, y que es responsabilidad de muchos gobiernos, de la actual y de los anteriores".

Fernández ha sostenido que "si hay alguien que se ha llevado dinero que no debía y que se debía destinar a los menores vulnerables o si hay alguien que ha permitido situaciones de desprotección tan alarmantes, se le debe sancionar y se le debe sentar en un banquillo", y ha añadido que el PP estará atento a que esto ocurra tras la investigación de los hechos.

También ha acusado a PSC y ERC de bloquear en la Junta de Portavoces una proposición de ley del PP para garantizar los derechos de los menores en acogida "para tapar la corrupción y porque no interesa que en el Parlament se hable sobre la protección de los menores en un momento como este".

Ha detallado que el 26 de marzo el pleno del Parlament rechazó la tramitación por lectura única de esta iniciativa del PP, pese a que "existía hasta ese mismo momento un compromiso" para hacerlo, según Fernández, y ha recordado que PSC y ERC votaron en contra aunque se comprometieron a agilizar el trámite, aunque les ha afeado votar en contra en la Junta de Portavoces de este martes.