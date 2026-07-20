Juan Fernández (PP) celebra la victoria en el Mundial: "Un orgullo para millones de españoles"

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha celebrado la victoria de la selección española en el Mundial tras vencer este domingo a la selección argentina: "Es un orgullo para millones de españoles y también para aquellos que estamos en Catalunya".

En rueda de prensa desde la sede del partido este lunes, ha destacado que este es un hito que "ya forma parte de la historia del deporte" y que la selección demostró que cuando hay esfuerzo, liderazgo, trabajo en equipo y ambición no hay objetivo imposible.

Así, ha dado su más sincera enhorabuena a todos los jugadores y el cuerpo técnico y ha remarcado que la palabra que "define" este momento es la ambición, que se refleja en no conformarse, salir a competir y saber que los mejores resultados llegan con un proyecto sólido detrás.