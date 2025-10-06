Juan Fernández (PP) defiende un "giro revolucionario" en Catalunya ante un Govern que ve agotado

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

Detalla que la seguridad, la inmigración y la vivienda centrarán sus propuestas en el DPG

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha defendido impulsar un "giro revolucionario" en Catalunya ante un Govern presidido por Salvador Illa que considera que está agotado, que no gobierna, ni reforma, ni mejora, ni afronta los problemas reales de los catalanes, según él.

"Nosotros proponemos un giro revolucionario para que Catalunya despegue. Un giro que represente bajar los impuestos, un apoyo real a los autónomos, una educación exigente y de calidad y una sanidad sin listas de espera", ha defendido en rueda de prensa este lunes, donde ha presentado las líneas maestras de sus propuestas de cara al Debate de Política General (DPG) de esta semana.

Fernández ha asegurado que forzarán a Illa a posicionarse en temas que había defendido en el pasado: "La ciudadanía tiene derecho a saber si Salvador Illa está hoy más cerca de Puigdemont o de la Constitución. Si Salvador Illa está hoy más por la amistad política con Junqueras o por la lealtad con el resto de España", ha subrayado.

El portavoz popular ha detallado que la seguridad, la inmigración, la vivienda y los servicios públicos serán los temas que centrarán sus propuestas en el DPG, aunque no ha desvelado aún ninguna concreta.

PROPUESTAS EN INMIGRACIÓN

En inmigración, ha asegurado que sus iniciativas reflejarán lo presentado desde el PP estatal como el visado por puntos que propuso el líder del del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha defendido que en Catalunya "la inmigración está descontrolada y representa un problema", por lo que esta será una prioridad para el PP en el DPG, ha añadido.

"Apostamos por integración pero no por descontrol, la acogida no puede ser sinónimo de descontrol", ha insistido Fernández, que ha criticado que hay una ausencia de políticas de integración real y ha reprochado al Govern que deja solos a los ayuntamientos a la hora de gestionar la inmigración.

SEGURIDAD Y VIVIENDA

En materia de seguridad, el portavoz popular ha sostenido que se debe recuperar el control del espacio público en Catalunya: "Catalunya no va bien cuando hay gente que tiene miedo de salir de su casa", ha lamentado.

También ha censurado las políticas de vivienda del Govern, ha criticado la intervención y la regulación del mercado, y ha apostado por la seguridad jurídica, la lucha contra la ocupación ilegal y una reducción de los impuestos y la burocracia para los constructores.

"El Govern de Salvador Illa se ha convertido en el perro del hortelano, que ni construye ni deja construir", ha afirmado Fernández, que ha añadido que las regulaciones en vivienda impulsadas por el Ejecutivo catalán han generado mucha desconfianza en el sector.

Por último, en cuanto a los servicios públicos, ha criticado que los catalanes "son los que pagan más impuestos pero reciben servicios públicos de tercera", y ha criticado la saturación de la sanidad, los malos resultados educativos y las averías en el transporte público.