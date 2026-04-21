Juan Fernández (PP) exige a Illa explicaciones sobre la investigación a su jefe de gabinete

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha asegurado que "lo primero que debería hacer" el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras conocerse la investigación judicial a su jefe de gabinete, Eduard Rivas, es dar explicaciones sobre la situación y decir si le mantendrá en su cargo.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, Fernández ha tildado la situación de "inaudita" y ha sostenido que merece alguna contestación por parte del Govern.

En este sentido, ha acusado a Illa de esconderse para no dar explicaciones: "Cada vez que se descubre una situación turbia, el presidente de la Generalitat se escapa", ha criticado.

"Queda sobradamente acreditado que detrás del presidente de la Generalitat siempre hay un hilo conductor que nos lleva al sanchismo, y el sanchismo es mafia y sobre todo corrupción", ha añadido el portavoz.

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

Por otra parte, Fernández ha criticado el "descontrol del Gobierno" respecto a la regularización de inmigrantes que, a su juicio, se está llevando a cabo sin mecanismos de control adecuados ni capacidad real de verificación.

Asimismo, ha apuntado que se está tratando a todos los solicitantes por igual en el proceso y ha señalado: "No todo inmigrante irregular por el mero hecho de serlo es una persona vulnerable. Esto es una simplificación que no responde a la realidad y es profundamente injusto".

Por todo ello, el portavoz ha exigido al Gobierno "un cambio de rumbo claro, que se abandone definitivamente una política migratoria basada en la improvisación y se sustituya por una política seria, coherente y responsable".

CONSORCI D'INVERSIONS

Finalmente, preguntado por su opinión respecto al Consorci d'Inversions pactado entre el Govern y ERC y que se presentó este lunes, Fernández ha afirmado que detrás de "esta propaganda, de estos anuncios anunciados a bombo y platillo", no hay ninguna realidad.

"Ni lo hemos visto con Rodalies, ni lo hemos visto con la situación de colapso de servicios públicos, ni lo veremos con el Consorci", y ha asegurado que lo importante es que el Gobierno cumpla con sus compromisos de inversión en Catalunya y que la Generalitat ejecute sus presupuestos.