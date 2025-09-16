Juan Fernández (PP) tacha a Illa de "estafa" y ve la huella de Puigdemont en sus políticas

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández - EUROPA PRESS

Se muestra "partidario de revisar las retribuciones" a expresidentes BARCELONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha tachado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de ser "la mayor estafa política de los últimos 20 años" porque ve en su Govern la huella del líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"No me parece peor Illa que Puigdemont, pero están demostrando que sirven al mismo interés", ha dicho en una rueda de prensa este martes en la Cámara catalana.

También ha criticado el acuerdo de la Generalitat con ERC para la abrir 3 nuevas delegaciones en el exterior, que ha tachado de falsas embajadas.

OPERACIÓN DE ANESTESIA

"Catalunya es víctima de una operación de anestesia por parte de Salvador Illa", ha lamentado, y ha señalado que el presidente solo sirve al objetivo de la supervivencia del presiente del Gobierno, Pedro Sánchez, textualmente.

Ha explicado, por otra parte, que el objetivo del PP en este curso político es "hacer política útil y constructiva" y fortalecer el proyecto a pie de calle.

PERE ARAGONÈS

En relación al anuncio del expresidente de la Generalitat Pere Aragonès de renunciar a cobrar su sueldo como expresidente, ha asegurado que, desde el PP, son "partidarios de revisar las retribuciones".

"Defendemos revisar a fondo las pensiones vitalicias que no están ajustadas a la realidad de la ciudadanía", ha expresado.

PROTESTAS EN LA VUELTA

Sobre las protestas propalestinas que impidieron celebrar la última etapa de la Vuelta Ciclista a España este domingo en Madrid, Fernández ha criticado al Gobierno por alentar "a la violencia".

En este sentido, ha pedido al Gobierno que "utilice la diplomacia" y no aliente manifestaciones que, a su parecer, dañan la imagen de España.